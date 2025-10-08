Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno 

Muzička balkanska zvezda Dragana Mirković se emotivnom objavom oprostla od kolege i prijatelja. Ona je objavila snimak njihovog poslednjeg zajedničkog gostovanja na televiziji.

"Dragi moj Halide, ne mogu da verujem da je nase viđenje u Sarajevu pre samo nedelju dana bilo poslednje. Nikada neću zaboraviti naše prijateljstvo od 40 godina, naša druženja, naše zajedničke koncerte. Nikada neću zaboraviti tebe jer si čovek vredan ljubavi, poštovanja i pamćenja. Voli te tvoja Gaga" Napisala je Dragana Mirković na svom profilu na Instagramu.

Sahrana u ponedeljak, 13. oktobra, na groblju "Bare"

Podsećamo, 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova. Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.

 Koncert Halida Bešlića u Banja Luci

