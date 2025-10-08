Slušaj vest

Dok smrt Halida Bešlića oplakuje cela regija, ekipa Vijesti.ba jutros je boravila na imanju porodice Bešlić u Semizovcu pored Sarajeva.

Tano su zatekli Vladu Pejića, Halidovog školskog druga i vozača poslednjih 20 godina. Pejić živi u hotelu kod Halida i njegove porodice. Na porodičnom imanju Bešlićevih u Semizovcu kod Sarajeva, jutro nakon što nas je napustio legendarni izvođač narodne muzike bio je Vlada koji je govorio o pevaču.

Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu

Kroz suze se priseća vremena provedenog s Halidom

- Dvadeset godina svaki dan. Svaki dan je s njim bio nova priča. Nas dvojica smo odrasli skupa, zajedno išli u školu, družili se čitav život. Do kraja smo došli zajedno - kaže Pejić.

Bio je, kaže Vlado, jednostavan i prost čovek.

- Nikakve kod njega nije bilo kalkulacije i sve pošteno, jer on potiče iz takve porodice, samo istina i to je to“, kaže Pejić dok grca u suzama. Kaže da je Halid mnogo voleo svoj zavičaj i rodno selo. Potvrđuje nam da se u Sarajevu očekuje nezapamćen poslednji oproštaj... Mnogi će doći na sahranu, organizovano, avionima, svega će tu biti, sila naroda. Cela Jugoslavija ga je volela, mi u Bosni normalno najviše, ali svi... nemoguće je to opisati“, kaže Pejić. On je svaki drugi dan posećivao Halida u bolnici.