Darko Lazić u ponedeljak je svojoj ćerki Srni proslavio 1. rođendan. Pevač i njegova supruga potrudili su se da ovaj dan bude kao iz bajke, pa nisu žalili para. 

Kako saznaju domaći mediji, pevač je iskeširao preko 15.000 evra za ovaj poseban dan, a samo dekoracija je koštala 1.200 evra.

Za dvorac na naduvavanje, bumper lopte, malene stolove i stolice na kojima su se nalazile bojanke i flomasteri izdvojali su dodatnih 1000 evra, a restoran ih je koštao 9.000 evra

Kada je reč o raskošnoj torti na četiri sprata, muzika, pozivnice, vatromet, elegantna odela i šminka porodica Lazić takođe nije štedela pa kad se i ti troškovi saberu dolazimo do 15.000 evra, prenosi Informer.

Katarina i Darko Lazić na krštenju ćerke Srne Foto: Boba Nikolić

Bivša žena bila najveselija

Na Instagramu su se pojavili snimci sa veselja gde se vidi da je Ana bila jedna od najveselijih gostiju, a sve vreme je grlila Darkovu suprugu Katarinu Lazić.

– Morala sam da ispoštujem i da stignem da dođem. Moj suprug ne kasni jer mu se može, ja sam kasnila, završavala sam emisiju. Očekujem da će me deca slušati, Danijel mi je slao snimke, sve je u redu. Nekom drugom prilikom ćemo mi da se provedemo – rekla je Ana.

Kurir.rs

