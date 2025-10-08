ISPLIVALO KOLIKO JE DARKO LAZIĆ PLATIO ĆERKIN PRVI ROĐENDAN: Sve koštalo 15.000 evra, a samo na ovo pukli 1.200
Darko Lazić u ponedeljak je svojoj ćerki Srni proslavio 1. rođendan. Pevač i njegova supruga potrudili su se da ovaj dan bude kao iz bajke, pa nisu žalili para.
Kako saznaju domaći mediji, pevač je iskeširao preko 15.000 evra za ovaj poseban dan, a samo dekoracija je koštala 1.200 evra.
Za dvorac na naduvavanje, bumper lopte, malene stolove i stolice na kojima su se nalazile bojanke i flomasteri izdvojali su dodatnih 1000 evra, a restoran ih je koštao 9.000 evra.
Kada je reč o raskošnoj torti na četiri sprata, muzika, pozivnice, vatromet, elegantna odela i šminka porodica Lazić takođe nije štedela pa kad se i ti troškovi saberu dolazimo do 15.000 evra, prenosi Informer.
Bivša žena bila najveselija
Na Instagramu su se pojavili snimci sa veselja gde se vidi da je Ana bila jedna od najveselijih gostiju, a sve vreme je grlila Darkovu suprugu Katarinu Lazić.
– Morala sam da ispoštujem i da stignem da dođem. Moj suprug ne kasni jer mu se može, ja sam kasnila, završavala sam emisiju. Očekujem da će me deca slušati, Danijel mi je slao snimke, sve je u redu. Nekom drugom prilikom ćemo mi da se provedemo – rekla je Ana.
Kurir.rs