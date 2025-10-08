Slušaj vest

Pevačica Mala Cana doživela je moždani udar, saopštili su njeni najbliži. Na njenom Fejsbuk profilu i otkrili su u kakvom je stanju trenutno pevačica.

- Poštovani, Mala Cana je preživela moždani udar, na oporavku je. Za sad je u stabilnom stanju ali na ispitivanjima. Ona se drži pozitivno i koliko može na nogama da sve ovo pregura– stoji na njenom Fejsbuk profilu, kao i poruka koja je upućena pevačici:

- Nemoj odustati. Bog ce ti dati snagu koja ti je potrebna da izdržiš. Svi smo uz tebe.

Foto: Printscreen

Imala zdravstvene probleme prošle godine

Pevačica je početkom godine završila u bolnici na infuziji i otkrila da joj je zdravstveno stanje stabilno.

-Molim za malo strpljenja i razumevanja, sve će se završiti i srediti samo da se oporavim i ozdravim. Strašno mi je tužno da ljudi misle da se vadim na bolest i izmišljam kako sam bolesna, a danima sam na infuziji. Nikom ne poželela-istakla je pevačica u februaru ove godine.

Pre tri godine takođe je bila na ispitivanju zbog promena na koži.

- U početku je to bila samo kao ogrebotina na koži, ali se kasnije proširilo. Niko od lekara u Vršcu i Pančevu nije mogao da mi pomogne, pa sam išla privatno, ali opet bez ikakvog poboljšanja. Mnogi su mislili da je reč samo o alegriji, ali još uvek nije potvrđeno šta je tačno izaziva. Međutim, pre nekoliko meseci tačkica je krenula da se širi i da me jako svrbi, te se stanje pogoršalo. Uzelo je maha, pogotovo što mesecima nemam adekvatno lečenje i sad sam na VMA na ispitivanju-ispričala je za Grand pre tri godine.