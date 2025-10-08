Slušaj vest

Tokom prošle noći i spekatalarne proslave povodom razvoda Bore Santane, Asmin Durdžić je u jednom momentu prišao muzici i zamolio ih da otpevaju pesmu Maji Marinković, ali da ne kažu da je od njega.

Stanija Dobrojević se nedavno oglasila i dala Asminu žuti karton zbog zbližavanja sa Majom, a ona je takođe videla klip koji je okačen na zvaničnom Instagram profilu Zadruge, na kojem Asmin naručuje pesmu za Maju "Ti pakosna ženo", te ga je čak i lajkovala.

Elita 9
Elita 9 Foto: Printscreen

Tekst pesme "Ti pakosna ženo" koju je Asmin naručio Maji.

Ti, pakosna ženo, što rušiš sreću, što stvaraš boli, što stvaraš boli jednom čoveku koji te iskreno voli. Volećeš i ti nekada, duša će grehe da ti plaća, pitaćeš zašto se ljubav za ljubav ne vraća.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"OVCE IDU U STADO" Stanija Dobrojević ne može da veruje šta se dešava u Eliti 8, ne prestaje da se oglašava o Asminu i Maji
stanija.png
RijalitiSTANIJA BESNA ZBOG SVE PRISNIJEG ODNOSA ASMINA I MAJE! Oglasila se, sve su bliže RASKIDU: Ovakvo ponašanje nema opravdanja
stanija.jpg
Stars"DOKTORKA MI JE REKLA DA BIH UMRLA ZA 20 MINUTA" Stanija otkrila da joj je život bio u opsnosti, a sve zbog estetske promene na licu
Stanija Dobrojević shvatila da joj je Asmin najbolji prijatelj
StarsOD LJUBAVNE DRAME DO USPEŠNOG PREDUZETNIKA: Filip Panajotović promenio život iz korena nakon brodoloma sa Stanijom Dobrojević, evo čime se danas bavi...
aps.jpg
StarsSTANIJA U POTPUNOM ŠOKU I VAN SEBE! Ne može da veruje šta je sve Nerio izneo o Siti: Uletela bih za svojim detetom
Stanija šokirana Neriom i njegovom životnom pričom

 Evo šta radi Stanija dok je optužuju da je Aneli otela muža:

Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža Izvor: Instagram