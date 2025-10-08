Slušaj vest

Tokom prošle noći i spekatalarne proslave povodom razvoda Bore Santane, Asmin Durdžić je u jednom momentu prišao muzici i zamolio ih da otpevaju pesmu Maji Marinković, ali da ne kažu da je od njega.

Stanija Dobrojević se nedavno oglasila i dala Asminu žuti karton zbog zbližavanja sa Majom, a ona je takođe videla klip koji je okačen na zvaničnom Instagram profilu Zadruge, na kojem Asmin naručuje pesmu za Maju "Ti pakosna ženo", te ga je čak i lajkovala.

Elita 9 Foto: Printscreen

Tekst pesme "Ti pakosna ženo" koju je Asmin naručio Maji.

Ti, pakosna ženo, što rušiš sreću, što stvaraš boli, što stvaraš boli jednom čoveku koji te iskreno voli. Volećeš i ti nekada, duša će grehe da ti plaća, pitaćeš zašto se ljubav za ljubav ne vraća.

Kurir.rs

Evo šta radi Stanija dok je optužuju da je Aneli otela muža: