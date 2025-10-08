ŽELJKO JOKSIMOVIĆ SE VIDEO SA HALIDOM DVE NEDELJE PRED SMRT Pevač otkrio detalje: Slomljen zbog velikog gubitka
Pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra u 72. godini, posle teške bolesti.
Vest je rastužila ceo region, jer je Halid osim impozantne karijere bio i izuzetan prijatelj, dobrotvor i kolega.
Brojni pevači iz svih delova Balkana opraštaju se od legendarnog Halida, a sada mu je oproštajnu poruku napisao i Željko Joksimović, koji je dugi niz godina sarađivao sa njim.
- Moj voljeni Halide, ni slutio nisam da ću posle dve nedelje od kako smo se videli poslednji put, morati da se od tebe oprostim. Večno ćeš nedostajati - napisao je Željko Joksimović u objavi i dodao emodži slomljenog srca.
KADA ĆE I GDE BITI SAHRANJEN HALID BEŠLIĆ
Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak 13.oktobra, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.
Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
Kurir.rs
Preminuo Halid Bešlić: