Pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra u 72. godini, posle teške bolesti.

Vest je rastužila ceo region, jer je Halid osim impozantne karijere bio i izuzetan prijatelj, dobrotvor i kolega.

Brojni pevači iz svih delova Balkana opraštaju se od legendarnog Halida, a sada mu je oproštajnu poruku napisao i Željko Joksimović, koji je dugi niz godina sarađivao sa njim.

- Moj voljeni Halide, ni slutio nisam da ću posle dve nedelje od kako smo se videli poslednji put, morati da se od tebe oprostim. Večno ćeš nedostajati - napisao je Željko Joksimović u objavi i dodao emodži slomljenog srca.

KADA ĆE I GDE BITI SAHRANJEN HALID BEŠLIĆ

Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak 13.oktobra, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

