Šako Polumenta ispalio je mlađeg kolegu dan pre nego što su trebali da snime spot za pesmu koja je trebala da bude duet.

Emir Brunčević u emisiji "Amidži šou" otkrio je da ga je stariji kolega ispalio na bezobrazan način

Emir je organizovao ekipu koja je trebalo da snimi duetsku pesmu, sve je platio, a Šako mu je onda javio da je navodno - bolestan, i da se neće pojaviti.

- Trebalo je da imamo duet. Dogovorili smo se da snimimo pesmu koju je on snimio još pre 20 godina, pesma u koju sam ja stvarno zaljubljen, zove se "Dete ulice". Sve smo bili dogovorili i to sve po njemu, kako njemu paše da dođe. Međutim, dan pre snimanja, on mi je samo javio da je bolestan, a istog dana je slao njegove "poznate snimke" našim zajedničkim prijateljima: "Ajde dođi na plažu, lepo je vreme" - rekao je pevač.

- Bio na plaži, a tebi rekao da je bolestan?! - upitao ga je Amidžić.

- Sve je bio, ali bolestan bio nije. Ali nema veze - rekao je Emir.

1/9 Vidi galeriju Šako Polumenta nekad i sad Foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile, Kurir

- Možda je bio na suncu, sunce leči (smeh) - rekao je Ognjen kroz smeh.

- Ja to ne bih nikad uradio svom kolegi, koleginici. To nije samo dođeš, staneš i snima te kamera, nego je to bila organizacija od 40 ljudi, i da sve moram da pomeram zbog njega. Ali nema veze. I bolje što nismo snimili - rekao je Emir.

- U kakvim ste odnosima sad? - pitao je Ognjen.

- U nikakvim - kazao je iskreno Emir.

Foto: Privatna Arhiva

Emir Brunčević pomerio izlazak pesme zbog smrti Halida Bešlića

Pevačka legenda Halid Bešlić, preminuo je juče, 7. oktobra, posle kratke i teške bolesti u 71. godini.

Tim povodom oglasili su se brojni poznati, među kojima je i Halidov kolega Emir Brunčević, koji je izrazio saučešće porodici preminulog pevača i emotivnim rečima se oprostio od legende.

Između ostalog, Emir je otkrio da će iz poštovanja prema Balidovom liku i delu odložiti objavljivanje svoje pesme "Megdan", koja je trebalo da izađe juče.

Takođe, izdanje emisije Amidži šou od prošle noći nije bilo posvećeno Halidu jer je emisija snimljena dan ranije, o čemu su zvanično obavestili gledaoce putem svog Instagram naloga.