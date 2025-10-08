Slušaj vest

Nakon što je Darko Lazić imao saobraćajnu nesreću, Radiša Trajković Đani je rekao da ga nije zvao i da nema potrebu da se informiše o njegovom zdravlju.

Đani Trajković tada je rekao da ga Darko nije zvao kada je on imao operaciju ruke i tako su krenule razmirice među njima.

I dok su javno pričali jedan protiv drugoga, sada su objavili zajednički video u kojem se vesele na jednoj proslavi.

- Ko je to rekao, ko je rekao? Ovo je moj ćale - govorio je u videu Darko Lazić, dok se Đani nadovezao:

- Moj sin - i nazdravili su zajedno u kameru.

Đani: "Visio sam uz njega kad se slupao prvi put"

Đani je tada progovorio o odnosu sa Darkom i istakao da se razočarao u njega jer ni Lazić nije posetio njega kada je imao prelom ruke.

"Ne. Ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno... Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega i kad sam ja polomio ruku, bio sam tri meseca kuči, niko nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čoveku, rekao je kao: "Evo, ćale, doći ću, kako to da padneš? Nisam čuo..." Mene ne može da uvredi neko koga ne volim, nego neko ko mi je drag...", rekao folker i dodao:

"Tada se nisam razočarao ni u koga osim u njega".

