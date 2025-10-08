Slušaj vest

Legendarni pevač Halid Bešlić nas je napustio posle teške bolesti. Mnogima je pesmom dirnuo dušu, ali i pomogao mladim pevačima. U program emisije Puls Srbije uključio se urednik i voditelj sarajevskog Kalman radija Almir Bičakčić, koji je opisao atmosferu u gradu nakon tužne vesti.

Reakcija Sarajeva na smrt Halida Bešlića

- Plače sarajevsko nebo, mogu samo tako reći. Zaista to je čovek kojeg su svi voleli i mislim da ne postoji osoba, bar evo koliko se ja bavim ovim poslom, da je nekad uputila neku ružnu reč za tog čoveka. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, region, Evropa i svet mogu s pravom reći od juče su okovani tugom. Prestalo je kucati srce naše velike muzičke legende, čoveka iz naroda, s pravom mogu reći, našeg dragog Halida Bešlića i teško je ne samo meni, nego svima da govorimo - započeo je Bičakčić i u dahu nastavio:

- Mi ćemo se večeras okupiti, jer je to sinoć i grupa građana putem društvenih mreža pokrenula inicijativu za jedno okupljanje ispred Doma mladih na Skenderiji uz poruku svim Halidovim prijateljima i kolegama, publici da dođu uz poruku da pevamo i plačemo za Halida i da ponesu muzičke instrumente. Mislim da ne postoji osoba koja tog čoveka nije volela, njegove pesme, njegovu pozitivnu energiju, dobrotu, ljudskost. Svi smo mi nekako znali, posebno njegovi najbliži prijatelji, kolege da je Halid u poslednjim vremenima bio teško bolestan. Svi smo se nekako iskreno nadali da će dobiti tu veliku bitku, jer kako smo mogli čuti od njegovih najbližih, on je do poslednjih dana zaista bio pozitivan. Čak i pevušio medicinskom osoblju gde se voleo šaliti, koji je god imao sreću da mu dozvole posetu u kliničkom centru u Sarajevu.

Almir Bičakćić Foto: Kurir Televizija

Podsetio je i gkledaoce Kurir televizije na poslednje mesece života slavnog pevača.

- Halid je bio hospitalizovan krajem avgusta na kliničkom centru u Sarajevu. Svoj poslednji koncert imao je u Banjaluci i to narušenog zdravlja, ali ipak došao to veče da podeli emociju sa svojim prijateljima, sa svojom vernom publikom i posle toga mu je bilo loše. Krajem avgusta je, čini mi se, bio otkazan njegov koncert, zakazan u Gradačcu. Mi smo svi odrastali uz njegovu muziku, hitove, i evo, samo ću vam reći jedan podatak, da nijedan dan, kada je u pitanju program Kalman radija, odakle se ja javljam, jedne od najslušanijih radiostanica u BiH, nije mogao proći bez Halidovih pesama. Što se tiče i muzičkih želja i mi volimo nekako da uživamo svi uz njegove pesme, jer njegove pesme su zaista bili pravi evergrin.

ZA HALIDOM BEŠLIĆEM PLAČE SARAJEVSKO NEBO: Novinar radija Kalman: Večeras ćemo se okupiti, pevati i plakati u njegovu čast, dići će mu spomenik na Knežak izvoru Izvor: Kurir televizija

Čovek velikog srca

Voditeljku Milicu Janković zanimalo je kada je Halid Bešlić poslednji put nastupao u Sarajevu i kada ga je njen sagovornik poslednji put video.

- Poslednji put čini mi se to je bilo leto na koncertu Market Street Food, tako nekako. Konkretno, nisam bio na tom koncertu, ja sam ga video poslednji put na koncertu, čini mi se, u Zenici kada su bili Loša, Bajaga, Džiboni, a poslednji razgovor sam s njim imao telefonski, baš sam juče to pogledao, 21. aprila, negde oko 19. sati, i nikad me nije odbio, bio je neko ko je uvek je bio predusretljiv prema nama novinarima, uključili smo ga u program kad je izašao duet sa Dinom Merlinom, to je bilo 21. aprila, negde oko 19 sati. Teško je svima nama. Evo moram samo reći jedan podatak, ne znam da li to znaju vaši gledaocui, da su meštani Knežina, rodnog sela Halida Bešlića, predložili da se u tom selu, na Knežak izvoru koji je Halid opisivao u pesmi Romanija, i koja je zaista jedan mega hit, napravi spomenik u njegovu časti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: