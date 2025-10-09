Slušaj vest

Halid Bešlić napustio nas je 7.10.2025. u 72. godini života. Kolege, prijatelji, saradnici, porodica, ali i ljudi koji su poznavali pevača iako nisu bili bliski s njim, oglašavaju se na društvenim mrežama i prisećaju se Halida kroz najlepše moguće uspomene.

Pokojni pevač i sam je govorio da kada napusti ovaj svet više bi voleo da ga ljudi pamte kao dobrog čoveka,nego kao dobrog pevača. To se i dešava. Mnogi se prisećaju Halidovih pesama i trenutaka kada su tugovali ili radovali se uz pevačeve hitove, a ima i onih koji odlično pamte kakav je čovek bio Bešlić.

Jedan od korisnika društvene mreže "X" objavio je status koji je posvetio preminulom pevaču. U tom statusu govorio je šta je Bešlić učinio za njega i ako ga uopšte nije poznavao.

- Jedan je Halid pevač i čovek! Krajem osamdesetih dok sam živeo u Sarajevu zove me drug iz Nemačke i kaže mi da je dao moj broj telefona i adresu čoveku koji ide iz Nemačke za Sarajevo i nosi lek za mog rođaka. Sutradan zvoni neko - napisao je korisnik mreže "x" pa nastavio:

- Vi ste Spale? Imam lek za vas - rekao je Bešlić, a ja sam mu ponudio da uđe. On mi je rekao da je umoran jer vozi iz Minhena. Ja sam ga šokirano pitao da li je pravo došao kod mene, a on meni kaže da naravno jer je u pitanju lek. Ja sam mu rekao da je mogao i da me pozove da dođem negde, da preuzmem lek i onda sam mu se zahvalio. Lek je doneo veliki Halid Bešlić! - piše u objavi.

Halid će biti sahranjen u ponedeljak

Halid Bešlić preminuo je 7.10.2025. godine u 72 godini života, a sahrana će biti u ponedeljak 13.10. 2025. Dok čitav Balkan žali za legendom narodne muzike, sada je porodica Bešlić objavila umrlicu pevača.

Dženaza će se klanjati u ponedeljak, 13. 10. 2025. godine posle podne namaza (13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti u 15:00 sati na Gradskom mezarju Bare.

Ožalošćeni:

Supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci Lamia i Belmin-Kan, sestre Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka sa porodicama, porodice: Bešlić, Mehmedika, Vrabac, Svraka, Peljto, Fazlinović, Pinjić, Gojić, Hadžibadžić, Valjevčić, Lindov, Pašić, Srnja, Kadiirić, Kulin, Džiho, Hadžić, Ogledčevac, Ramić, Spahić, Ferhatbegović, Pejić, Šabanović, Saračević, Pilipović te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Tevhid će se proučiti istog dana poslije ikindije namaza (16:00 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.