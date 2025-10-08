"NEĆU IĆI NA SAHRANU, NE BIH TO IZDRŽALA" Zorica Brunclik u suzama otkrila šta je Halid učinio za nju, nikad mu to neće zaboraviti: Došao je iste noći...
Pevačica Zorica Brunclik pojavila se na snimanju "Pinkovih zvezda", a iako je na očima imala crne naočare, nije mogla da sakrije suze zbog smrti kolege.
Halid Bešlić, koji je preminuo juče nakon teške bolesti, bio je njen dugogodišnji prijatelj, te se sada prisetila njihovog upoznavanja, kao i uspomena na voljenog prijatelja i kolegu.
- Ne, neću, doći, ja to ne bih izdržala. Mi smo se vrlo uvažavali i poštovali. Jednom sam slučajno ispričala: On je prvi put zapevao kod mene na koncertu. Toliko je brzo pričao i toliko je bio zahvalan da je krenuo da govori, a ja mu kažem: "Halide, dušo, je l' može sad to an 33, jer je ovo na 78." On to nikad nije zaboravio, i kada sam pevala u Areni, on nije pitao ništa, ni kada treba da peva, ni koliko, ni sa kim, ni kako će da dođe... On je došao i iste noći se odmah vratio, morao je... Postoje neki ljudi i neke generacije koje su mnogo drugačije od ovih danas, svaka mu čast - rekla je ona kroz suze.
- Pamtiću ga po dobrim pesmama, ali on svakako mene po tom stilu i ponašanju podseća Meha Puzića, to je to ponašanje. On je poslednji u toj sarajevskoj raji. Da treba da vas prenese rukama sada, on bi rekao: "Čekaj, da se ne isprljaš..." eto, takav je on bio...
Kurir.rs