Slušaj vest

Jašar Ahmedovski poseduje luksuznu kuću u Turskoj, u letovalištu Fetije. On uglavnom tamo odmara od nastupa i fotografije svoje nekretnine često objavljuje na društvene mreže.

Pevač ima kuću sa bazenom, a kako je ispričao za medije, u ovoj zemlji mu sve odgovara, počev od hrane pa do mentaliteta.

- Najviše volim da idem tamo u maju, kada su temperature prijatne, jul i avgust su jako vrući i onda izbegavam. Tako da budem petnaestak dana krajem maja, početkom juna, a onda opet idem septembar, oktobar i tako svake godine - priča Jašar za Alo i otkriva čime je sve oduševljen.

Jašar Ahmedovski Foto: Printskrin/Instagram

Ljudi su kao kod nas, hrana kao kod nas, mirna energija i odlično društvo. Fetije su mondensko mesto, nema mnogo turista, nije kao Antalije i te regije gde ima previše gužve. To je još jedan od razloga zašto volim tamo - otkrio je pevač.

Inače, kako je nedavno istakao Jašar, posebno zadovoljstvo mu pričinjava to što su njegove pesme slušane i među starijom, ali i mlađom generacijom.

– To je za svakog umetnika najveće zadovoljstvo da se pesme slušaju generacijski. Sada imam fanove koji dolaze na moje nastupe a imaju 16, 17 godina. To je zaista velika stvar. Ima pevača koji su pevali, ali njihove pesme su zaboravljene. Moje pesme i pesme mojih kolega koji su i sada jako aktuelni i dan danas se slušaju. Moram još jednom da naglasim da je to veliko zadovoljstvo – ponosno je rekao Jašar za Grandonline.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsVERENIK ZVEZDE GRANDA UNUK JAŠARA I IPČETA AHMEDOVSKOG Pevačica je to krila godinu dana, ovo niko nije znao o njoj!
melisa-zijadic.jpg
StarsANA NIKOLIĆ SE OGLASILA NAKON VESTI DA JE PRETUČENA! Ekskluzivni video: Evo gde se nalazi i šta radi, uz nju je OVAJ PEVAČ! (VIDEO)
An1111.jpg
Stars"POKUŠAVALI SMO MNOGO PUTA, RAZMIŠLJALI SMO O USVAJANJU" Jašar Ahmedovski sa suprugom se 20 godina borio za potomstvo: Nisam odustao...
img20230330wa0002.jpg
StarsVELELEPNA VILA JAŠARA AHMEDOVSKOG U TURSKOJ JE PRAVI RAJ: Evo zašto je pevač odustao od luksuzne nekretnine u Crnoj Gori
jasar02-nemanja-nikolic.jpg

BONUS VIDEO:

"ZAPIO SAM SE SA DIVNOM KARELUŠOM, PA SMO IŠLI KOD NJE!" Mala Jelena se probudila i iznenadila Jašara, a on je bogato častio! Izvor: kurir televizija