Pevač ima kuću sa bazenom, a kako je ispričao za medije, u ovoj zemlji mu sve odgovara, počev od hrane pa do mentaliteta.

- Najviše volim da idem tamo u maju, kada su temperature prijatne, jul i avgust su jako vrući i onda izbegavam. Tako da budem petnaestak dana krajem maja, početkom juna, a onda opet idem septembar, oktobar i tako svake godine - priča Jašar za Alo i otkriva čime je sve oduševljen.

Ljudi su kao kod nas, hrana kao kod nas, mirna energija i odlično društvo. Fetije su mondensko mesto, nema mnogo turista, nije kao Antalije i te regije gde ima previše gužve. To je još jedan od razloga zašto volim tamo - otkrio je pevač.

Inače, kako je nedavno istakao Jašar, posebno zadovoljstvo mu pričinjava to što su njegove pesme slušane i među starijom, ali i mlađom generacijom.

– To je za svakog umetnika najveće zadovoljstvo da se pesme slušaju generacijski. Sada imam fanove koji dolaze na moje nastupe a imaju 16, 17 godina. To je zaista velika stvar. Ima pevača koji su pevali, ali njihove pesme su zaboravljene. Moje pesme i pesme mojih kolega koji su i sada jako aktuelni i dan danas se slušaju. Moram još jednom da naglasim da je to veliko zadovoljstvo – ponosno je rekao Jašar za Grandonline.

