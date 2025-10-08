Slušaj vest

Muzička diva Jelena Karleuša govorila je o pokonom Halidu Bešliću, koi nas je juče, 7. novembra, napustio.

Kako je istakla, čitava situacija ju je podsetila i vratila na period kada je gledala kako se njena majka Divna Karleuša bori protiv iste bolesti.

Jelena Karleuša o Halidu Bešliću Izvor: Kurir televizija

- Ja njega nisam poznavala, ali imam veliko poštovanje za legendu narodne muzike i za nekoga ko je ostavio veliki broj hitova. Žao mi je, imala sam sličnu borbu u svojoj kući, sa majkom. Kada sam još odavno čula da je bolestan, znala sam kojim tokom će to ići. Uključila sam se, čitala sam više vesti o njemu i nažalost to se desilo. Red je da se više priča o bolesti kancer koja razara našu planetu. Bavimo se sporednim stvarima, a kao vrsta izumiremo od raka. Trenutno je na nivou epidemije, bukvalno ne znam porodicu koja nema člana koji ima neki oblik kancera. To treba jako da nas brine jer kažu da oboli svaka treća osoba, nas je u ovoj prostoriji desetak, što znači da će nas troje... To je strašna stvar - rekla je ona i dodala:

- Saučešće porodici, znam kroz šta prolaze sada i mogu samo da predpostavim iz iskustva kroz šta su sve prošli. Jedino što mogu je da iskažem veliku podršku svima koji prolaze kroz to, jer je u pitanju ekstremna borba i čoveka koji se leči i cele porodice koja sa njim prolazi kroz to.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsKARLEUŠA ČULA DESINGERICINU PESMU PA SE UMALO SRUČILA SA STOLICE! Nije mogla da veruje da izgovara ove reči: On joj prišao, uhvatio za ruku, a onda...
Karleuša šokirana pesmom od Desingerice
StarsĐANI TVRDIO DA NIJE PREVARIO SLAĐU, A SAD OTKRIO SVE Pevač se izlanuo, javno otkrio da bi sa ovom muzičkom zvezdom bio: Žena je kući, neće da zna ništa...
screenshot-33.jpg
Stars"MNOGO SAM SE POKAJALA ZBOG TIH REČI" Jelena Karleuša se raznežila u emisji, pa otkrila detalje o susretu sa pevačem čiju je muziku vređala!
Jelena Karleuša
StarsJK HITNO REAGOVALA ZBOG ZORICE MARKOVIĆ! Pop diva se oglasila zbog neočekivane scene iz Elite, podelila javno šta je njena koleginica uradila
jkk.jpg
StarsKARLEUŠA POLIVALA KUĆU VIKI MILJKOVIĆ DOK JE CECA SEDELA U NJOJ! Jelena joj čak zvonila i na vrata: Isplivali detalji o kojima javnost do sada nije znala ništa
Jelena Karleuša polivala kuću Viki Miljković dok je Ceca sedela u njoj

 Zorica Brunclik o Halidu:

Zorica Brunclik Izvor: Kurir