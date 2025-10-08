Slušaj vest

Halid Bešlić umro je 7.10. 2025. godine nakon borbe s opakom bolešću - kancerom jetre. Ceo region žali za folk legendom, a Ekipa Vijesti.ba danas je posetila zaseok Vrapci, kod sela Knežina na Romaniji, u kojem je rođen legendarni Halid Bešlić...

Odneli mu krušku iz njegovog dvorišta

Daliborka Ponjarac, čija je porodica bila prvi komšiluk Halida Bešlića u ovom mestu, samo nekoliko dana pre njegove smrti bila je u poseti legendarnom pevaču, svom dugogodišnjem prijatelju.

- Jeste, bili smo jako bliski, morali smo otići da ga vidimo. Nažalost, to je bilo poslednji put- govori Daliborka, grcajući u suzama.

Kaže da je tokom posete “Halid bio toliko pozitivan i sa toliko volje za životom” da su bili ubeđeni da će izdržati, a Daliborka je ispričala i kako je poslednji put uzeo u ruke svoju krušku koju su mu doneli iz Vrapaca.

- Kao da je ceo svet ugledao na jednom dlanu”, kaže Daliborka za Vijesti.ba.

1/7 Vidi galeriju Selo Vrapci gde je rođen Halid Bešlić Foto: pritnscreen/youztbe/Bosanski sehar

Dodaje da je bilo mnogo takvih detalja...

- Voleo je beli luk iz njegovih Vrapaca, to je bilo nešto, jer baš on i beli luk o tome je uvek pričao”, kaže Daliborka.

Kaže da je bio divan komšija, pozitivan, sa šalom.

- To je jedna ljudska gromada koja se više neće roditi - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu Foto: Pritnsceen /instagram, Kurir / Dragana Udovičić, Printscreen

Sahrana u ponedeljak 13.10. 2025

Dženaza Halidu Bešliću biće klanjana u ponedeljak, 13. oktobra, nakon podne-namaza u 13:30 časova, u haremu Gazi Husrev-begove džamije, dok će ukop biti obavljen na Gradskom mezarju Bare u 15:00 časova.