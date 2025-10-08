KOMŠINICA HALIDA BEŠLIĆA O POSLEDNJIM TRENUCIMA S PEVAČEM: Otkrila šta mu je odnela kad je bio na samrti - "IMAO JE MNOGO VOLJE ZA ŽIVOTOM"
Halid Bešlić umro je 7.10. 2025. godine nakon borbe s opakom bolešću - kancerom jetre. Ceo region žali za folk legendom, a Ekipa Vijesti.ba danas je posetila zaseok Vrapci, kod sela Knežina na Romaniji, u kojem je rođen legendarni Halid Bešlić...
Odneli mu krušku iz njegovog dvorišta
Daliborka Ponjarac, čija je porodica bila prvi komšiluk Halida Bešlića u ovom mestu, samo nekoliko dana pre njegove smrti bila je u poseti legendarnom pevaču, svom dugogodišnjem prijatelju.
- Jeste, bili smo jako bliski, morali smo otići da ga vidimo. Nažalost, to je bilo poslednji put- govori Daliborka, grcajući u suzama.
Kaže da je tokom posete “Halid bio toliko pozitivan i sa toliko volje za životom” da su bili ubeđeni da će izdržati, a Daliborka je ispričala i kako je poslednji put uzeo u ruke svoju krušku koju su mu doneli iz Vrapaca.
- Kao da je ceo svet ugledao na jednom dlanu”, kaže Daliborka za Vijesti.ba.
Dodaje da je bilo mnogo takvih detalja...
- Voleo je beli luk iz njegovih Vrapaca, to je bilo nešto, jer baš on i beli luk o tome je uvek pričao”, kaže Daliborka.
Kaže da je bio divan komšija, pozitivan, sa šalom.
- To je jedna ljudska gromada koja se više neće roditi - rekla je ona.
Sahrana u ponedeljak 13.10. 2025
Dženaza Halidu Bešliću biće klanjana u ponedeljak, 13. oktobra, nakon podne-namaza u 13:30 časova, u haremu Gazi Husrev-begove džamije, dok će ukop biti obavljen na Gradskom mezarju Bare u 15:00 časova.
Na dženazi i ukopu se očekuje ogromna masa ljudi, a da su već najavljeni organizovani dolasci, rekao je za Vijesti.ba u emotivnoj ispovesti i Halidov dugogodišnji prijatelj Vlado Pejić.
