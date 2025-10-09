Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, u 72. godini života nakon borbe sa opakom bolešću. Folk legenda je vodio bitku do poslednjeg trenutka u bolnici u Sarajevu, a da je teško bolestan, otkrio je slučajno.

Kako smo saznali, Halid je odveo na pregled suprugu Sejdu, koja se već neko vreme bori za svoje zdravlje, i ne sluteći da je i njegovo zdravstveno stanje loše. Naš izvor blizak porodici kaže da je Bešlić sve vreme bio uz suprugu, brinuo je o njoj, nije je ostavljao u teškoj borbi, pa je uvek išao i kod lekara s njom. Tako je bilo i tada.

Jedva se kretao

- Kad su Sejda i Halid otišli kod lekara zbog njenog pregleda, tada je doktor rekao njemu da mu on izgleda loše i da preporučuje da i pevač obavi sve preglede. Halid je pristao i tada se otkrilo njegovo pravo stanje i uspostavljena je dijagnoza da boluje od kancera jetre. Bio je to šok za celu porodicu. Posvetio se terapijama, ali mu je i pored toga najviše bilo stalo do Sejdinog zdravlja. Do poslednjeg dana je brinuo o njoj - priča naš izvor i dodaje:

- Halid je znao svoju dijagnozu, ali mu niko nije rekao kako zapravo stoje stvari i da je više organa zahvaćeno. Halid i Sejda su bili smešteni u istoj bolnici, soba do sobe. Ona je puštena kući, a smrt voljenog čoveka teško je podnela. Sve se nekako brzo izdešavalo, pa Halid je pre samo manje od dva meseca imao onakav koncert u Banjaluci, ali je tada i sam priznao da se ne oseća dobro. Jedva se kretao. Ubrzo nakon toga je završio u bolnici - rekao nam je član porodice Bešlić.

Sahrana u ponedeljak 13.10.2025.

Halid Bešlić preminuo je 7.10.2025. godine u 72 godini života, a sahrana će biti u ponedeljak 13.10. 2025. Dok čitav Balkan žali za legendom narodne muzike, sada je porodica Bešlić objavila umrlicu pevača.

Dženaza će se klanjati u ponedeljak, 13. 10. 2025. godine posle podne namaza (13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti u 15:00 sati na Gradskom mezarju Bare.

Ožalošćeni:

Supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci Lamia i Belmin-Kan, sestre Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka sa porodicama, porodice: Bešlić, Mehmedika, Vrabac, Svraka, Peljto, Fazlinović, Pinjić, Gojić, Hadžibadžić, Valjevčić, Lindov, Pašić, Srnja, Kadiirić, Kulin, Džiho, Hadžić, Ogledčevac, Ramić, Spahić, Ferhatbegović, Pejić, Šabanović, Saračević, Pilipović te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Tevhid će se proučiti istog dana poslije ikindije namaza (16:00 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

