Dok sprema nove pesme Kaća Grujić radi punom parom i ne libi se da kaže ono što misli. Pevačica otvoreno govori o kolegama sa estrade, svom braku, ali i o teškim trenucima koje je preživela.

Često ističeš koliko ti je značio Saša Popović. Kako ga pamtiš?

- Popovića sam poslednji put videla na jednom snimanju i tada mislim da nisam ni znala da je bolestan. Kasnije sam saznala i šokirala se. Kada je umro, baš sam plakala, to je bio veliki šok. On je čovek zahvaljujući kom sam danas tu gde jesam. Grozno je što ga pljuju oni koji od karijera nisu napravili ništa. Što ga nisu pljuvali dok je bio živ? Nisu smeli. To govori o njima. Ko god da se Saši obratio za pomoć, dobio ju je,. On je bio stub estrade.

Jel istina da ti Tea Tairović piše jednu pesmu?

- Želim da mi Tea uradi pesmu, ali nikako da je pozovem. Ona je ozbiljan radnik, sviđa mi se kako piše i kako razmišlja. Sve pohvale za nju. Mislim da bi spoj mog vokala i njenog stila doneo nešto potpuno novo, a opet komercijalno. Tea je jedna od retkih pevačica koja zna da kombinuje moderan zvuk i emociju.

Da li si se čula sa Darkom Lazićem posle udesa?

- Nisam se čula sa Darkom, on je bio na video pozivu sa mojim menadžerom i tada sam mu samo mahnula. Ne znam šta se desilo, ne bih da sudim. Bitno je da niko nije teže povređen, da su on i Kaća dobro. Ja stvarno kada pijem nikad ne vozim, to sebi ne bih dozvolila. Naučila sam od malih nogu da postoji odgovornost, a još više otkad sam postala majka.

Ipak, često te prozivaju zbog izlazaka i alkohola.

- Živimo u društvu gde kad žena popije čašu alkohola, pravi se drama i tragedija. Ja sam pre svega majka i sebi ne bih dozvolila skandale, a nisam to radila ni pre majčinstva. Ljudi uvek vole da pričaju, da dodaju, da izmišljaju. Ali ja znam ko sam i šta sam. Nikada nisam volela da mi život bude tema ogovaranja, ali ako već jeste neka bar pričaju istinu.

Desingerica je u žiriju Pinkovih zvezda, kako ti se čini?

- Desingerica nema kredibilitet kada je pevanje u pitanju, ali za performans očito ima. Ja ne mogu da kažem da je to nešto što se meni dopada, ali eto, ima publiku i nastupe. On očigledno zna da napravi šou, ali muzika nije samo skakanje po sceni. Nisam neko ko prati muzička takmičenja, ne stižem, ali možda bacim pogled kada budem imala vremena.

Kako funkcioniše tvoj brak sa Markom i da li planirate još dece?

- Marko i ja želimo troje dece, ali to se ne planira. Kada se desi, desiće se. Ne volim priče radimo na tome i slično. Kad dođe, bićemo presrećni. Naš brak funkcioniše odlično. Od prvog dana smo složni, nema podmetanja, nema problema. Srećni smo, volimo se, verujemo jedno drugom i to je ono najvažnije.

Kako se slažeš sa svekrvom, ima li varnica među vama?

- Odnos sa roditeljima mog supruga je odličan. Ja sam najbolja snajka, za poželeti, sve znam da skuvam. Volim da čistim i spremam, ali ne zbog drugih, nego zbog sebe. Kada vidim čašu nasred stola, odmah ustanem i ribam. Svekar i svekrva često kažu da sam tipična snajka i da sam ih oborila sa nogu. To mi mnogo znači.

Da li te pogađaju komentari da si samo žena fudbalera?

- Nisam žena fudbalera, ja imam svoje zanimanje. Kad kažu da sam samo žena fudbalera, to me pogađa, jer pevanjem se bavim od malih nogu. Ali kada kažu da sam pevačica i žena fudbalera to je u redu, jer imam svoj posao i svoje ime. Ljudi zaboravljaju da iza mene stoji rad od 12 godina.

Razmišljala si da odustaneš od karijere?

- Jesam, to se desilo kada sam izgubila glas. Greškom lekara ostala sam devet meseci bez glasa. Imala sam polip na glasnim žicama koji je morao hirurški da se ukloni. Taj period mi je bio najteži u životu. Shvatila sam koliko je glas dragocen. Mi pevači živimo sa tim strahom da nam glas može puknuti, ali sam se izvukla. Danas imam još veću volju da pevam, jer sam prošla kroz pakao.

Da se vratimo na estradne teme, jesi li još u svađi sa Milicom Pavlović?

- Nisam se sa Milicom Pavlović nikada svađala. Okej smo. Ne čujemo se, ne družimo se, ali smo okej. Nova pesma joj je odlična, brzo mi je ušla u uši. Milica je vredna i uporna.

A sa Karleušom?

- Što se tiče Karleuše, o toj temi sam već pričala i ne bih više da se vraćam na to. Rečeno je šta je rečeno. Ali meni je čast da moje pesme pevaju velike zvezde. To znači da radim dobro i da imam hitove.

