Legendarni folk pevač Miroslav Ilić tužan je zbog smrti svog kolege, legendarnog Halida Bešlića.

On se na svom Instagram profilu oprostio od Halida emotivnom porukom, te otkrio da su bili najbolji prijatelji.

- Sa velikom tugom sam primio vest. Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka, tužan sam. Halide, počivaj u miru, imaš šta da ostaviš iza sebe. Iskreno saučešće porodici - napisao je Miroslav Ilić.

Halid Bešlić će biti sahranjen pored Kemala Montena

Halid Bešlić biće sahranjen 13. oktobra na groblju "Bare" u Sarajevu, a počivaće pored svog velikog prijatelja, čuvenog pevača Kemala Montena.

Halid Bešlić i Kemal Monteno su bili veliki prijatelji, a Halidu je neostvarena želja bile da snime duet.

Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile

- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gde god kažeš, biće tamo. Želeli smo da to bude neka sjajna pesma, da se uklopimo, ali nije. I nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - pričao je Halid Bešlić pre nekoliko godina.

