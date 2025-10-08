Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković suočila se sa još jednim velikim gubitkom odlaskom Halida Bešlića.

- Prosto sam utrnula više što se toga tiče. U ovoj godini, koja nikako da se završi više, izgubila sma mog velikog prijatelja Sašu Popovića, mog rođenog brata koji mi je i jedini brat i za kojim ću patiti do kraja života, a sada takođe mog velikog prijatelja i kolegu Halida Bešlića. Stvarno, ima li kraja više ovome? Dosta je! - rekla je sa gnedlom u grlu Viki, pa otkrila da po svaku cenu odlazi na sahranu Bešlića koja će biti u ponedeljak, 13. novembra:

- Naravno, kako da ne odem? Trebalo je da u popnedeljak imamo snimanje, ali sam ja zamolila da se odloži jer je on zaista bio moj veliki prijatelj, kao i njegova porodica i to je poslednje što mogu da uradim za njega.

Viki Miljković o smrti Halida Bešlića Izvor: Kurir

- Stalno se o tome priča i piše i ljudi zaista idu na preglede i kontrolišu se, ali šta da vam kažem kada čovek ode za dva meseca? Ja sam se sa Halidom čula u avgustu, pozvala ga na svoje veselje. On je rekao da će doći, samo da završi sa pregledima... I eto, za dva meseca čovek... Kako na vreme?

- Pamtiću ga po mnogo čemu. On je bio boem, jedna duša od čoveka, tako blag, uvek nasmejan, uvek pozitivan. Kada god dođem u Sarajevo on me dočeka sa širokim zagrljajem i osmehom, gostoprimstvom... Mnogo mi je saveta u životu dao, mnogo me je lepo usmerio.

- Svaki grad čine ljudi. Kada nekog nema, to mesto više nikada nie isto.

