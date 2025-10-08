NA GLAVI MINI DEMON! Jelena Karleuša došla u najluđem stajlingu ikad na snimanje Pinkovih zvezda, pop diva šokira (FOTO)
Danas se nastavlja snimanje najgledanijeg muzičkog šoua na našim prostorima "Pinkove zvezde", a među prvima je na snimanje stigla članica žirija Jelena Karleuša.
Jelena se na snimanju pojavila u nesvakidašnjem stajlingu.
Naime, mrežaste čarape i bež triko sa resama otkrivao je njenu savršenu liniju.
Mali demon na glavi
Međutim tu nije bio kraj. Jelena se pojavila sa novom frizurom u pink boji, a na glavi je imala rajf neobičnog izgleda, koji po svemu sudeći samo ona može da iznese, a koji izgleda kao mini demon.
- Ja njega nisam poznavala, ali imam veliko poštovanje za legendu narodne muzike i za nekoga ko je ostavio veliki broj hitova. Žao mi je, imala sam sličnu borbu u svojoj kući, sa majkom. Kada sam još odavno čula da je bolestan, znala sam kojim tokom će to ići. Uključila sam se, čitala sam više vesti o njemu i nažalost to se desilo. Red je da se više priča o bolesti kancer koja razara našu planetu. Bavimo se sporednim stvarima, a kao vrsta izumiremo od raka. Trenutno je na nivou epidemije, bukvalno ne znam porodicu koja nema člana koji ima neki oblik kancera. To treba jako da nas brine jer kažu da oboli svaka treća osoba, nas je u ovoj prostoriji desetak, što znači da će nas troje... To je strašna stvar - rekla je ona i dodala:
- Saučešće porodici, znam kroz šta prolaze sada i mogu samo da predpostavim iz iskustva kroz šta su sve prošli. Jedino što mogu je da iskažem veliku podršku svima koji prolaze kroz to, jer je u pitanju ekstremna borba i čoveka koji se leči i cele porodice koja sa njim prolazi kroz to.
