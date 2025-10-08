Slušaj vest

Danas se nastavlja snimanje najgledanijeg muzičkog šoua na našim prostorima "Pinkove zvezde", a među prvima je na snimanje stigla članica žirija Jelena Karleuša.

Jelena se na snimanju pojavila u nesvakidašnjem stajlingu.

Naime, mrežaste čarape i bež triko sa resama otkrivao je njenu savršenu liniju.

Mali demon na glavi

Jelena Karleuša na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Kurir Televizija

Međutim tu nije bio kraj. Jelena se pojavila sa novom frizurom u pink boji, a na glavi je imala rajf neobičnog izgleda, koji po svemu sudeći samo ona može da iznese, a koji izgleda kao mini demon.

Jelena o Halidu

- Ja njega nisam poznavala, ali imam veliko poštovanje za legendu narodne muzike i za nekoga ko je ostavio veliki broj hitova. Žao mi je, imala sam sličnu borbu u svojoj kući, sa majkom. Kada sam još odavno čula da je bolestan, znala sam kojim tokom će to ići. Uključila sam se, čitala sam više vesti o njemu i nažalost to se desilo. Red je da se više priča o bolesti kancer koja razara našu planetu. Bavimo se sporednim stvarima, a kao vrsta izumiremo od raka. Trenutno je na nivou epidemije, bukvalno ne znam porodicu koja nema člana koji ima neki oblik kancera. To treba jako da nas brine jer kažu da oboli svaka treća osoba, nas je u ovoj prostoriji desetak, što znači da će nas troje... To je strašna stvar - rekla je ona i dodala:

Jelena Karleuša o Halidu Bešliću Izvor: Kurir televizija

- Saučešće porodici, znam kroz šta prolaze sada i mogu samo da predpostavim iz iskustva kroz šta su sve prošli. Jedino što mogu je da iskažem veliku podršku svima koji prolaze kroz to, jer je u pitanju ekstremna borba i čoveka koji se leči i cele porodice koja sa njim prolazi kroz to.

Ne propustiteStarsJOVANU JEREMIĆ PROZIVAJU ZBOG JELENE KARLEUŠE! Fanovi je skroz raskrinkali, zbog njenog poteza se usijale mreže (FOTO)
jelena-karleusa-jovana-jeremic.jpg
StarsNIKA TOŠIĆ KRENULA KARLEUŠINIM STOPAMA! O njenom stajlingu BRUJE SVI, Jelena ODMAH REAGOVALA: Haos na mrežama (FOTO)
youth-fest-16042024-0084.jpg
StarsJK NA GLASANJU KAO FILMSKA DIVA! U belom od glave do pete, a za večni klasik iskeširala 12.000€ Ovaj simboličan detalj oduševio
jkkk.jpg
StarsJELENA KARLEUŠA DOŠLA NA GLASANJE U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE! Pevačica oduzela dah na Dedinju, evo kako izgleda haljina (VIDEO)
23.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV