U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Saleta Luksa i Petju, koji su progovorili o svom odnosu nakon strastvene noći.

- Mi nismo imali s*ks, samo smo se ljubili - rekla je ona, a onda je Sale počeo da je strastveno ljubi.

- Igrali smo Srbija Bugarska, dva puta u prečku. Dobro se ljubi, to moram da kažem. Ja je grizem iz sve snage - dodao je Sale.

- Kako je bilo na izletu? - pitao je Filip.

- Dva puta u prečku. Ove simpatije postoje od pre, napravio sam prvi korak kao muškarac - rekao je Sale.

- Ovo nije šema, nije veza. Ja ne želim vezu u rijalitiju - dodala je ona.

