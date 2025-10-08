Petja i Sale Lux se smuvali
SALE LUKS SMUVAO BUGARKU! Ne može da prestane da je ljubi, ovaj par niko nije očekivao
U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Saleta Luksa i Petju, koji su progovorili o svom odnosu nakon strastvene noći.
- Mi nismo imali s*ks, samo smo se ljubili - rekla je ona, a onda je Sale počeo da je strastveno ljubi.
- Igrali smo Srbija Bugarska, dva puta u prečku. Dobro se ljubi, to moram da kažem. Ja je grizem iz sve snage - dodao je Sale.
- Kako je bilo na izletu? - pitao je Filip.
- Dva puta u prečku. Ove simpatije postoje od pre, napravio sam prvi korak kao muškarac - rekao je Sale.
- Ovo nije šema, nije veza. Ja ne želim vezu u rijalitiju - dodala je ona.
