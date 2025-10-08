Slušaj vest

Pevačica Zorana Simeunović (31) udala se za 30 godina starijeg partnera, kompozitora Stevu Simeunovića, a nedavno su dobili i ćerkicu.

Zorana i Steva su napravili svadbu dok je kompozitor bio zvanično u braku sa sada bivšom suprugom.

- Kada smo se Steva i ja upoznali on još uvek nije bio zvanično razveden i mi smo napravili svadbu, misleći da će on sporazumno da dobije taj razvod braka jer on godinama nije živeo sa svojom suprugom. Ta procedura se nije završila, a svadba je napravljena. Tako da sam ja venčanicu obukla kao gospođica Đokić. U januaru smo imali tu "fejk" svadbu, a uzeli smo se zvanično u septembru - započela je priču Zorana.

"Jako malo se viđamo"

Pevačica je priznala da trenutno ne živi u istom stanu sa suprugom.

- Čekamo da se završi uređnje stana i pločice, pa ćemo živeti zajedno. Sada se jako malo viđamo, u maju bi trebalo da počnemo da živimo zajedno. Želim da Jovana ima nekog, ne želim da sutra kad padnem na postelju moje dete nema koga da pozove i požali se, bilo brata ili sestru. Tačno je da ima polubrata i polusestru preko Steve, ali oni su stariji od nje, to je druga generacija - kaže Zorana.

Poznato je da je Stevan nedavno postao i deda, kada je njegova ćerka donela na svet sina Vasilija, a pevačica se duhovito osvrnula na činjenicu da je njen suprug postao deda.

- Tako je, stvarno, Steva je deda. Sad sam se stvarno udala za dedu - rekla je Zorana.

