U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Asmina Durdžića, koji je prvo prokoemntarisao poruku koju je za njega poslala Stanija Dobrojević.

- Ljubavi moja, mogu da te poveztuju sa bilo kim ali džaba. Maja je moja drugarica i nikad prijateljici nije skinula muža ili dečka. Oko tebe može da je harem ti si moj Alibaba - glasila je poruka koju je Filip pročitao.

- Ne znam šta bih rekao, pričaju gluposti po kući. Maja je najkvalitetnije devojka u kući, lepa, imaš mnogo tema sa njom. Povezivali su me sa Minom, sa kim god da sednem. Maja nikome ne može da skine dečka, ako to dečko ne želi - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Asmin izvređao Kačavendu

Alibaba je nakon toga prokomentarisao svoj sukob sa Milenom Kačavendom.

- Raspala babetina, napije se i ne zna šta priča. Klošarka, kažeš joj nešto, a ona hoće da se bije sa muškarcima. To je blam od žene. Najgora je osoba u kući. Ja stavim pivo, otvorim, ona mi popije. Ona lije žena nije normalna i izmišlja. Ja ne znam šta je njoj, treba joj jača terapija. Nismo se pomrili. Ja ću da se preselim kod Miće u pab i idem protiv ove smećarke - govorio je Asmin.

- Slušaj, istetovirana džukelo, kad god se nagnem iza kreveta sevaš mi u d*pe. Jedva čekam da te Aneli i Sita rašrafe. Ti ćeš meni da kažeš? Popio si dva piva, izvrnuo dve fleš Moeta - dodala je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

