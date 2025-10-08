Slušaj vest

Folker Mile Kitić sazidao je luksuznu kuću na Avali koja navodno košta oko 300.000 evra.

Mile Kitić je sinoć gostovao kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom je šokirao kada je rekao da je napravio "skromnu kuću" od 1.600 kvadrata.

Mile Kitić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

"Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima", šokirao je Mile izjavom izazvavši muk u studiju i nastavio:

"Ogroman je prostor i ima dosta prostorija, ali stvarno sam se trudio da napravim dobru kuću i da uživam. Pedeset i nešto godina radim, zaradio sam da mogu da uživam u ostatku života", iskren je bio Mile.

Kako izgleda njegova vila

Mile Kitić se uselio u vilu na Avali Foto: Printscrean

Prilaz je afaltiran, a na ulatu se nalazi ogromna crna kapija.

U dvorištu je veliki bazen, a prekoputa kuće je polje kukuruza, sve izgleda sređeno i skupo.

Kurir / Blic

