MILE KITIĆ TVRDI DA JE NJEGOVA KUĆA OD 1.600 KVADRATA SKROMNA! Pevač iznenadio izjavom o vili na Avali, a pogledajte kako ona izgleda (FOTO)
Folker Mile Kitić sazidao je luksuznu kuću na Avali koja navodno košta oko 300.000 evra.
Mile Kitić je sinoć gostovao kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom je šokirao kada je rekao da je napravio "skromnu kuću" od 1.600 kvadrata.
"Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima", šokirao je Mile izjavom izazvavši muk u studiju i nastavio:
"Ogroman je prostor i ima dosta prostorija, ali stvarno sam se trudio da napravim dobru kuću i da uživam. Pedeset i nešto godina radim, zaradio sam da mogu da uživam u ostatku života", iskren je bio Mile.
Kako izgleda njegova vila
Prilaz je afaltiran, a na ulatu se nalazi ogromna crna kapija.
U dvorištu je veliki bazen, a prekoputa kuće je polje kukuruza, sve izgleda sređeno i skupo.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: