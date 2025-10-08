Slušaj vest

Milosava Pravilović i Asmin Durdžić od samog ulaska u Belu kuću osvojili su velike simpatije gledalaca, a njihova duhovitost i druženje redovno nasmeju publiku pred malim ekranima.

Učesnici rijaliti programa "Elita 9" provodili su slobobodno vreme u dvorištu, kada je Asmin Durdžić rešio da se našali i zaprosi Milosavu Pravilović.

Milosava Pravilović  Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Pala prosidba

On je najpre priznao svoja osećanja prema njoj, a potom se spsutio na kolena i stavio joj pristen na ruku.

- Od kada sam te upoznao moje srce pripada samo tebi, svako jutro kad ustanem prvo na šta pomislim si ti. Svako jutro kad otvorim oči vidim tebe da izlaziš iz kupatila. Svaku noć kad legnem spavati pomislim na tebe. Razmišljao sam o ovome danima, od kad sam ušao ovde - rekao je Asmin, a potom se spustio na kolena i postavio najvažnije pitanje:

- Milosava, da li želiš da se udaš za mene?

- Da - kratko je odgovorila Milosava.

- Mama, evo ti jedna snajka, poštena, vredna, radna - rekao je Asmin i najavio da dolaze zajedno u Austriju.

- Šta ćemo sa ovim ženama? - pitala je Milosava.

- Rasteraj kokošinjac. Sad smo vereni, nemoj da sam te video sa drugim muškarcem - dodao je on.