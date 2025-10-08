Slušaj vest

Legenda narodne muzike Halid Bešlić napustio nas je juče, 7. novembra, nakon teške bolesti.

On se duže vreme lečio na odeljenju onkologije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a zajedno sa njim u bolnici je ležao Midhat Čejvanović, koji je otkrio detalje o njegovim poslednjim danima.

Midhat Čejvanović iz Tuzle govorio je o tome kako su tekli Bešlićevi poslednji dani, te naglasio da su ga svi voleli i izuzetno cenili.

1/6 Vidi galeriju Midhat Čejvanović ležao je u bolnici sa Halidom Bešlićem Foto: Printscreen Youtube/Avaz TV

– Bio sam zajedno s njim na onkologiji, na 13. spratu. Zajedno smo se lečili, imali smo iste lekare. Baš mi je žao zbog Halida, jer je to čovek iz naroda, kog su svi voleli. Od lekara pa nadalje, svi su bili uz njega. Pričali smo dok je sedeo u kolicima, tu je bio i njegov sin Dino – ispričao nam je Čejvanović.

Poručuje da mu je drago što je uspeo da ga vidi pred smrt.