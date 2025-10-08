ČOVEK KOJI JE LEŽAO SA HALIDOM BEŠLIĆEM U BOLNICI OTKRIO SVE On je bio uz njega do poslednjeg dana: Od lekara pa nadalje, svi su bili uz njega
Legenda narodne muzike Halid Bešlić napustio nas je juče, 7. novembra, nakon teške bolesti.
On se duže vreme lečio na odeljenju onkologije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a zajedno sa njim u bolnici je ležao Midhat Čejvanović, koji je otkrio detalje o njegovim poslednjim danima.
Midhat Čejvanović iz Tuzle govorio je o tome kako su tekli Bešlićevi poslednji dani, te naglasio da su ga svi voleli i izuzetno cenili.
– Bio sam zajedno s njim na onkologiji, na 13. spratu. Zajedno smo se lečili, imali smo iste lekare. Baš mi je žao zbog Halida, jer je to čovek iz naroda, kog su svi voleli. Od lekara pa nadalje, svi su bili uz njega. Pričali smo dok je sedeo u kolicima, tu je bio i njegov sin Dino – ispričao nam je Čejvanović.
Poručuje da mu je drago što je uspeo da ga vidi pred smrt.
– Ostao je čovek iz duše i naroda, kao što je bio i ranije. Dugo će se pamtiti, svi ga osećaju, on je bio ambasador naše države. Treba da mu priredimo ispraćaj kakav zaslužuje – rekao je.