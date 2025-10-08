Raf Kamora se oprostio od Halida Bešlića, podelio emotivnu objavu na Instagramu
HALIDA BEŠLIĆA JE VOLEO CEO SVET! Svetski poznati reper se oprostio od folk legende, evo šta je objavio (FOTO)
Poznati reper koji je stekao svetsku slavu, Raf Kamora, oprostio se od muzičke legende Halida Bešlića.
Raf Kamora je poznati reper iz Austrije, ali je vezan za naše područje.
Raf Kamora
Znamo ga i po duetskoj pesmi sa Senidom "Rođendan", kao i po hitovima sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem.
Nastupao je u Srbiji, obožavaju ga po regionu, a on ne krije da je voleo Halida i njegove vanvremenske narodne hitove.
Reper se oprostio od Halida
Reper je na svom Instagram profilu podelio fotografiju iz mladosti Halida Bešlića, uz oproštajnu poruku:
Reper se oprostio od Halida Bešlića
- R.I.P. Legenda - napisao je Raf Kamora o Halidu Bešliću.
