Poznati reper koji je stekao svetsku slavu, Raf Kamora, oprostio se od muzičke legende Halida Bešlića.

Raf Kamora je poznati reper iz Austrije, ali je vezan za naše područje.

Znamo ga i po duetskoj pesmi sa Senidom "Rođendan", kao i po hitovima sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem.

Nastupao je u Srbiji, obožavaju ga po regionu, a on ne krije da je voleo Halida i njegove vanvremenske narodne hitove.

Reper se oprostio od Halida

Reper je na svom Instagram profilu podelio fotografiju iz mladosti Halida Bešlića, uz oproštajnu poruku:

- R.I.P. Legenda - napisao je Raf Kamora o Halidu Bešliću.

