Srpska lista saopštila je da je tzv. kosovska policija zabranila ulazak na KiM pevačici Anđeli Ignjatović poznatijoj kao Breskvica jer, kako su naveli, njen koncert predstavlja pretnju bezbednosti i da je stoga njen koncert u Severnoj Mitrovici otkazan, ali da će nastupiti lokalni pevač Slobodan Rakić.

"Poštovani Mitrovčani, i pored naše želje da svima vama priredimo koncert naše poznate pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, Kurtijeva policija nam to nije dozvolila. Tačnije, danas je na administrativnom prelazu Jarinje našoj Breskvici zabranjeno da dođe u Kosovsku Mitrovicu jer njen koncert predstavlja pretnju bezbednosti", saopštili su iz Srpske liste putem Instagrama.

Kako navode, ipak će po planu, i u skladu sa očekivanjima, večeras održati žurku na kojoj će nastupiti Slobodan Rakić.

"Pozivamo sve da dođu da pokažemo Kurtiju i njegovom poslušnicima da Srbi pevaju i kad je teško, i da nas neće sprečiti da se radujemo životu i pobedi koju ćemo zajedmo sa vama odneti na izborima u nedelju 12. oktobra", zaključuju iz Srpske liste uz citat iz pesme ove estradne umetnice sa kojom je nastupila na Evroviziji "Vedro biće ponovo".