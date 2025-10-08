"DRAGI MOJI MITROVČANI"... Breskvica se oglasila posle zabrane ulaska na KiM: Družićemo se uskoro (VIDEO)
Srpskoj zvezdi Anđeli Ignjatović Breskvici Kurtijeva policija zabranila je ulazak na Kosovo i Metohiju!
Ona je imala zakazan nastup večeras u Severnoj Mitrovici, ali je zaustavljena na administrativnom prelazu Jarinje.
"Dragi moji Mitrovčani, ovim prilikom želim da vam se zahvalim što ste odvojili vreme da večeras dođete, da se družimo i da pevamo zajedno. Nažalost, moj bend i ja nismo uspeli da pređemo administrativni prelaz i večeras nećemo moći da pevamo zajedno, ali sam sigurna da će biti prilike i da ćemo se uskoro družiti i uskoro ću vas obavestiti o novom datumu", rekla je Breskvica i dodala:
"A do tada šaljem vam najveći pozdrav i poljubac i volim vas, vaša Breskvica".
Koncert u Severnoj Mitrovici će biti održan, nastupiće lokalni pevač Slobodan Rakić.