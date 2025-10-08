Večeras tačno u 19 časova, u čast pokojnog pevača Halida Bešlića, ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu počelo je okupljanje poštovalaca njegove muzike, građana, kao i njegovih prijatelja i kolega.

Kurir se nalazi na licu mesta, a kako se može videti na slikama i snimcima, više od pet hiljada Sarajlija svih uzrasta uglas spontano peva “Romaniju”, “Jarane” i “Miljacku”, uz suze i emocije, a posle svake pesme usledio je veliki aplauz i ovacije.

1/7 Vidi galeriju Hiljade Sarajlija na Skenderiji plače za Halidom Bešlićem Foto: Kurir

Okupljanje u Sarajevu predložila je bosanskohercegovačka scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se proširio društvenim mrežama.

“Ispred Doma mladih. Da plačemo i pevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, šta imate. Ponesite ljubav za Halida", pisalo je na društvenim mrežama.

Inicijativa da se preimenuje ulica u pevačevo ime

Kako odlazak Halida Bešlića ne predstavlja samo gubitak za muzičku scenu, već i za celokupno društvo u BiH, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić najavila je da će podneti inicijativu da se Ulica Koševo preimenuje u Ulicu Halida Bešlića, kako bi mu odali počast za njegov lik i delo.

Ona je citirala i samog Halida, koji je svojevremeno izjavio:

"Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 – i to je kraj. Ako je bio dobar čovek, može i ulicu da dobije."

Pogledajte nestvarne prizore koje je naša ekipa zabeležila na licu mesta:

Skup gradjana i odavanje pocasti Halidu Beslicu Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: