Slušaj vest

Tačno u 19 časova ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu počelo je okupljanje poštovalaca muzike Halida Bešlića.

Pored građana, njegovih prijatelja i kolega, tu su se našli i članovi porodice.

Emotivne scene Halidovog sina i pevačevog harmonikaša

Na skupu smo zatekli i Halidovog sina, Dina Bešlića, koji je kroz suze pevao stihove pesama svog oca i tako dodatno raznežio sve okupljene.

1/7 Vidi galeriju Halidov harmonikaš i sin pevaju u suzama Foto: Petar Aleksić

Tu se našao i Bešlićev harmonikaš koji je sve vreme slivao reku suza i uživao u Halidovim hitovima koji će večno trajati. Posebnu pažnju privukao je muzičarev zagrljaj nakon kog je usledila lavina emocija.

Halidov harmonikas i sin placu Izvor: Halidov harmonikas i sin placu

Kurir u Sarajevu

Podsećamo, Kurir se nalazi na licu mesta, a kako se može videti na slikama i snimcima, više od pet hiljada Sarajlija svih uzrasta uglas spontano peva “Romaniju”, “Jarane” i “Miljacku”, uz suze i emocije, a posle svake pesme usledio je veliki aplauz i ovacije.

Okupljanje u Sarajevu predložila je bosanskohercegovačka scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se proširio društvenim mrežama.

“Ispred Doma mladih. Da plačemo i pevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, šta imate. Ponesite ljubav za Halida", pisalo je na društvenim mrežama.

Pogledajte dodatni snimak: