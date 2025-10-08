SIN HALIDA BEŠLIĆA I FOLKEROV HARMONIKAŠ PLAČU NA SAV GLAS! Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu: Pao joj u zagrljaj pa krenuo da lije reku suza (VIDEO)
Tačno u 19 časova ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu počelo je okupljanje poštovalaca muzike Halida Bešlića.
Pored građana, njegovih prijatelja i kolega, tu su se našli i članovi porodice.
Emotivne scene Halidovog sina i pevačevog harmonikaša
Na skupu smo zatekli i Halidovog sina, Dina Bešlića, koji je kroz suze pevao stihove pesama svog oca i tako dodatno raznežio sve okupljene.
Tu se našao i Bešlićev harmonikaš koji je sve vreme slivao reku suza i uživao u Halidovim hitovima koji će večno trajati. Posebnu pažnju privukao je muzičarev zagrljaj nakon kog je usledila lavina emocija.
Kurir u Sarajevu
Podsećamo, Kurir se nalazi na licu mesta, a kako se može videti na slikama i snimcima, više od pet hiljada Sarajlija svih uzrasta uglas spontano peva “Romaniju”, “Jarane” i “Miljacku”, uz suze i emocije, a posle svake pesme usledio je veliki aplauz i ovacije.
Okupljanje u Sarajevu predložila je bosanskohercegovačka scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se proširio društvenim mrežama.
“Ispred Doma mladih. Da plačemo i pevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, šta imate. Ponesite ljubav za Halida", pisalo je na društvenim mrežama.
Pogledajte dodatni snimak: