Nerio Ružanji želi da pravi svadbu u Eliti, sve priznao u programu uživo
NERIO SE ŽENI U ELITI! Organizovaće se svadba kakva do sada nije viđena, isplivali svi detalji
Tokom dana emitovala se emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić.
Oni su ugostili Neria Ružanji, koji je progovorio o svadbi u "Eliti".
Najavio svadbu
Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube
- Ja bih hteo crno odelo, smoking, bela košulja i hrana i piće za sve. Dobra žurka, hrana i veselje. Još ne znam kad će da bude, neka kaže Hana kad je ona spremna. Voleo bih da bude u Eliti i da ceo svet vidi našu ljubav - rekao je Nerio.
- Ima nekog od rodbine koga bi voleo da vidiš? - pitao je Bora.
- Mog kuma, ako Veliki šef dozvoli par prijatelja. Voleo bih da momačko i devojačko veče budu ludila i za pamćenje. Hana, jedva čekam da se venčamo i da imamo savršen dan i da se veselimo. Volim te puno, Hana - rekao je Nerio.
Detaljnije u nastavku ovog teksta:
Pogledajte dodatni snimak:
