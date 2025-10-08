Tokom dana emitovala se emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić.

Oni su ugostili Neria Ružanji, koji je progovorio o svadbi u "Eliti".

Najavio svadbu

Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

- Ja bih hteo crno odelo, smoking, bela košulja i hrana i piće za sve. Dobra žurka, hrana i veselje. Još ne znam kad će da bude, neka kaže Hana kad je ona spremna. Voleo bih da bude u Eliti i da ceo svet vidi našu ljubav - rekao je Nerio.

- Ima nekog od rodbine koga bi voleo da vidiš? - pitao je Bora.

- Mog kuma, ako Veliki šef dozvoli par prijatelja. Voleo bih da momačko i devojačko veče budu ludila i za pamćenje. Hana, jedva čekam da se venčamo i da imamo savršen dan i da se veselimo. Volim te puno, Hana - rekao je Nerio.

Hana se oglasila povodom Nerija
Hana se oglasila povodom Nerija
Nerio Ružanji dobio poklon
Nerio želi da ga se Sita

Halid Bešlić Izvor: Kurir