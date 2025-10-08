Danas tokom radio-emisije "Amnezija", Nerio Ružanji istakao je još jednom koliko ljubav i emocije gaji prema svojoj verenici Hani koja ga verno čeka u Dubrovniku.

Neriova verenica Hana odmah nakon njegovih emotivnih reči se oglasila i otkrila da je spremna na sve kako bi sačuvala njihovu ljubav, te jasno stavila do znanja da će ona i Nerio nastaviti svoju romansu i krunisati je brakom, upravo onako kako je Nerio danas izneo tokom radio-emisije "Amnezija".

Pristala na svadbu

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Mog kuma, ako Veliki šef dozvoli par prijatelja. Voleo bih da momačko i devojačko veče budu ludila i za pamćenje. Hana, jedva čekam da se venčamo i da imamo savršen dan i da se veselimo. Volim te puno, Hana - rekao je Nerio, a Hana je skrinšot ove vesti sa Pink.rs portala objavila na svoj Instagram stori i odgovorila vereniku:

- I ja tebe ljubavi moja volim najviše na svetu. Sve kako želiš uradiću za tebe -napisala je Hana na svom Instagram profilu.

Iako je Hana u Dubrovniku, a Nerio u Eliti, daljina ih nije sprečila da svoju ljubav iskaži, makar i na ovaj način, pa su još jednom jasno stavili do znan nanja da ništa neće moći da utiče na njihov odnos.

Kurir / Pink

