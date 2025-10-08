"PRE SAMO NEDELJU DANA SMO SE VIDELI" Dragana Mirković slomljena zbog Halidove smrti: Nedostaješ previše
Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.
Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno
Muzička balkanska zvezda Dragana Mirković se emotivnom objavom oprostla od kolege i prijatelja. Ona je objavila snimak njihovog poslednjeg zajedničkog gostovanja na televiziji.
"Dragi moj Halide, pre samo nedelju dana smo se videli i bio si nasmejan, veseo i raspoložen za razgovor! Nedostaješ previše moj dragi prijatelju."
Sahrana u ponedeljak, 13. oktobra, na groblju "Bare"
Podsećamo, 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova. Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.
