Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno

Muzička balkanska zvezda Dragana Mirković se emotivnom objavom oprostla od kolege i prijatelja. Ona je objavila snimak njihovog poslednjeg zajedničkog gostovanja na televiziji.

Dragana Mirković se oprostila od Halida
Dragana Mirković se oprostila od Halida Foto: Printscreen

"Dragi moj Halide, pre samo nedelju dana smo se videli i bio si nasmejan, veseo i raspoložen za razgovor! Nedostaješ previše moj dragi prijatelju."

Sahrana u ponedeljak, 13. oktobra, na groblju "Bare"

Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile

Podsećamo, 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova. Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.

Ne propustiteStarsNAMLATILI PARE PRE RASPADA JUGE! Ploče im se prodavale kao alva, mnogi im nisu smeli na crtu! Ovi pevači su imali MILIONSKE tiraže
xxxx-news1-damir-dervisagic.jpg
StarsHILJADE SARAJLIJA NA SKENDERIJI PLAČE ZA HALIDOM BEŠLIĆEM! Svi uglas pevaju Miljacku i Romaniju: Predloženo da se Ulica Koševo preimenuje u čast pevača
halid Beslic.jpg
StarsSIN HALIDA BEŠLIĆA I FOLKEROV HARMONIKAŠ PLAČU NA SAV GLAS! Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu: Pao joj u zagrljaj pa krenuo da lije reku suza (VIDEO)
Halid Bešlic 121.jpg
StarsČOVEK KOJI JE LEŽAO SA HALIDOM BEŠLIĆEM U BOLNICI OTKRIO SVE On je bio uz njega do poslednjeg dana: Od lekara pa nadalje, svi su bili uz njega
Halid Bešlić++.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Oproštaj od Halida Bešlića Izvor: Kurir.rs