Vest o smrti Halida Bešlića duboko je potresla region, a posebna tuga oseća se u Sarajevu, gde je legendarni pevač proveo gotovo ceo svoj život.

Sarajlije se na poseban način opraštaju od voljenog sugrađanina, a posebno je emotivan svetleći bilbord sa Halidovim likom i godinom rođenja i smrti, koji se nalazi u samom centru grada.

Nikada viđen prizor

Kako smo saznali na licu mesta, ovakav gest do sada još nije viđen u Sarajevu, a hiljade i hiljade građana pred njim zastanu kako bi na ovaj način odali počast preminulom umetniku.

Podsetimo, Halid je preminuo u utorak, posle kraće i teške bolesti, u Sarajevu.

