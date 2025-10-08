U Sarajevu osvanuo bilbord Halida Bešlića, građani oduševljeni
OVO NIKADA NIJE VIĐENO U GRADU NA MILJACKI! Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića, ovaj prizor je dokaz da ga je voleo ceo svet
Vest o smrti Halida Bešlića duboko je potresla region, a posebna tuga oseća se u Sarajevu, gde je legendarni pevač proveo gotovo ceo svoj život.
Sarajlije se na poseban način opraštaju od voljenog sugrađanina, a posebno je emotivan svetleći bilbord sa Halidovim likom i godinom rođenja i smrti, koji se nalazi u samom centru grada.
Prizor za pamćenje u Sarajevu Foto: Petar Aleksić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić
Nikada viđen prizor
Kako smo saznali na licu mesta, ovakav gest do sada još nije viđen u Sarajevu, a hiljade i hiljade građana pred njim zastanu kako bi na ovaj način odali počast preminulom umetniku.
Podsetimo, Halid je preminuo u utorak, posle kraće i teške bolesti, u Sarajevu.
