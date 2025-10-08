Legenda narodne muzike Lepa Lukić tri puta se udavala.

Lepa je sada prvi put progovorila o muškarcu kojeg je najviše volela, a u pitanju je njen treći suprug koji je preminuo.

- Najvoljeniji je bio Duško Štrbac. Sa njim sam bila sedam godina, a iznenada je preminuo u Čikagu. Bio je najbolji čovek u mom životu. Tek nakon 15 dana sam saznala da je umro. Bio je devet godina mlađi od mene - prirznala je Lepa.

"Preminuo je najbolji čovek u mom životu"

- Gostovala sam u Čikagu kada je on došao da poseti sina. Videli smo se i ja sam se vratila za Srbiju. Nakon mesec dana majka pita prijateljicu Miru: "Jel si rekla za Duška?" Pitala sam: "Šta za Duška?", kada su mi rekli da ima 15 dana da je preminuo. Ostala sam zabezeknuta, preminuo je najbolji čovek u mom životu. Dogodio mu se izliv krvi u mozak - objasnila je pevačica.

Lepa Lukić  Foto: Kurir Televizija

- Bio je lep, pravi gospodin. Poštovali smo se i mnogo me je voleo - zaključila je Lukićeva u podksetu "B-13"

"Nikad nisam prebolela majku"

Lepa je govorila i o detinjstvu i svojoj porodici.

- Familija po ocu mi je bila siromašna, majka mi je bila iz bogate kuće, ali se udala za siromaha. Kad sam je pitala što je to uradila, ona mi je rekla da je bio lep. Nije imala kud više. Ja sam imala 2 godine kad je moj otac umro, ja ga ne poznajem, kažu da ličim na njega. Imao je samo brata i mene. Sećam se da sam kao dete osetila siromaštvo, majku sam mnogo volela, samo sam uz nju rasla. Kad sam nju izgubila ona je imala 94 godine, ja je nikad nisam prebolela. Nju sam jedino imala, podržavala me je, ali nije pokazivala to pred mojim bratom. On nije bio za to da ja budem pevačica, on je mislio da ću se ja odati piću, zato mi je branio. Kasnije mi je rekao da je znao da ću postati ovo nikad mi ne bi branio. Dobijala sam od njega šamare, posle toga sam išla na audiciju.

Ne propustiteStars"IME SAM DOBILA PO TATINOJ ŠVALERKI" Lepa Lukić ogolila dušu i progovorila o najtežim trenucima svog života
366443_250306.00_20_40_08.Still003.jpg
StarsDOBIJALA BATINE I ŠAMARE OD NJEGA Lepa Lukić kao mlada prolazila kroz strašne stvari, ispovest muzičke legende: U džakovima sam zarađivala pare!
lepalukic.jpg
StarsPEVAČICA KOCKALA S LJUBOM ZEMUNCOM I ĆENTOM, OJADILA IH U POKERU: Obožavali je žestoki momci, a ON joj je oprostio POLA MILIONA MARAKA!
ćenta copy.jpg
Stars"NE TRČIMO U KREVET": Lepa Lukić progovorila o dečku, srela ga posle 50 godina, otkrila kakav je zaista njihov odnos
366443_250306.00_20_40_08.Still003.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

"DRŽAO ME KAO MALO VODE NA DLANU" Lepa Lukić o prijateljstvu sa Sašom Popovićem Izvor: Kurir televizija