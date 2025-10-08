- Familija po ocu mi je bila siromašna, majka mi je bila iz bogate kuće, ali se udala za siromaha. Kad sam je pitala što je to uradila, ona mi je rekla da je bio lep. Nije imala kud više. Ja sam imala 2 godine kad je moj otac umro, ja ga ne poznajem, kažu da ličim na njega. Imao je samo brata i mene. Sećam se da sam kao dete osetila siromaštvo, majku sam mnogo volela, samo sam uz nju rasla. Kad sam nju izgubila ona je imala 94 godine, ja je nikad nisam prebolela. Nju sam jedino imala, podržavala me je, ali nije pokazivala to pred mojim bratom. On nije bio za to da ja budem pevačica, on je mislio da ću se ja odati piću, zato mi je branio. Kasnije mi je rekao da je znao da ću postati ovo nikad mi ne bi branio. Dobijala sam od njega šamare, posle toga sam išla na audiciju -rekla je Lepa o porodici, pa se osvrnula na svoje pravo ime: