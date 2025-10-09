Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je u 93.godini. Šotra je za života dao veliki doprinos srpskoj kinematografiji.

Zona Zamfirova, Ranjeni orao, Ivkova slava, Lajanje na Zvezde, neki su od velikih televizijskih serija i filmova koji su ostvarile veliku gledanost.

Glumica Eva Ras se za jutarnji program Kurir televizije prisetila zanimljive anegdote, po kojoj će zauvek pamtiti proslavljenog reditelja.

- Mi smo u to vreme stalno odlazili u jednu kafanu, ali jednom kada smo otišli, tamo nije bilo mesta. Mi nismo ljudi koji bi tražili privilegije da se stavi sto za nas, pa je Šotra rekao da odemo na drugo mesto koje je blizu. To je bila totalno drugačija kafana - započela je Ras, pa nastavila:

- Gledali smo jelnovnik, pa sam rekla Zdravku da ništa ne prepoznajem, nema kupusa sa ovčetinom, ni ćevapa... On kaže da ovde uvek jede argentinski ćurasko. Pa smo jeli argentinski ćurasko, to je neka teletina sa voćem. Južnoamerikanci jednu voće i meso zajedno, ali to su ogromne šnicle.

PREMINUO ZDRAVKO ŠOTRA: