Bora Drljača preminuo je 11. oktobra 2020. godine, a sahranjen je na Novobežanijskom groblju pored svoje Verice za koju je govorio da ju je voleo do poslednjeg dana života.

Njegova poslednja želja bila je upravo da počiva pored Verice iako mu je do smrti ostala nepozato zašto je ona izvršila samoubistvo.

Više puta pokušala sebi da oduzme život

Naime, ni posle mnogo godina od smrti supruge, koja je pronađena mrtva u parku kod hotela Jugoslavija, poznati srpski pevač Bora Drljača nije znao zašto je ona digla ruku na sebe.

Drljači nikada za života nije bilo jasno kako je preživeo veliku tragediju koja ga je zadesila. Bora nikad nije mogao zaboraviti ni trenutak kad je u stanu našao njeno oproštajno pismo sa dve kratke rečenice.

1/6 Vidi galeriju Bora Drljača Foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić, Damir Dervišagić

- I dan danas patim za Vericom. I pre toga je pokušavala da se ubije. Prvi put je popila šaku tableta. Našao sam je u kući u nesvesti na podu i odmah je odvezao na VMA. Tamo je bila na ispiranju. Spasio sam joj život! Stvarno ne znam iz kog razloga je to uradila. Verujte mi! Mislim da joj pored mene ništa nije nedostajalo, imala je sve. Zacrtala je da to uradi i nisam mogao da je sprečim - rekao je Drljača jednom prilikom.

Oproštajno pismo

Pevača je šokiralo kada je pronašao ženino oproštajno pismo.

Foto: Tamara Trajković

Drugom prilikom ponovo je ostala sama kod kuće. Deca i ja nismo bili tu. Kad sam ušao u stan, zatekao sam oproštajno pismo. Sećam se samo da je pisalo: „Mnogo sam se umorila, izvini. Čuvaj mi decu.“ Iste sekunde sam pozvao policiju i počeo da je tražim - rekao je pevač tada, a nedugo zatim policija ju je pronašla mrtvu u parku kod hotela „Jugoslavija“, gde je inače išla da vežba.

Jedan doktor je tada rekao pevaču da ko jednom pokuša da se ubije, više se neće spasiti.

Foto: Printscreen/Glamur

- Iskreno, nisam ni čitao policijski dosije, tih dana mi to nije bilo ni na kraj pameti. Je*eš istinu, istina je da je nema! Da li se ubila pištoljem, otrovala, ugušila, obesila, isti je đavo! Ja ni dan-danas ne znam šta se zaista desilo. To je mnogo uticalo na decu i mene. Imala je u sebi neki đavo. Priznajem, grešio sam milion puta. Išao sam po turnejama, ona je ostajala sama. Meni je to profesija, morao sam po dva, tri meseca da budem u Americi. Ne mogu da krivim sebe, to je posao. Radio sam i zarađivao - rekao je tada Drljača.

SOS telefon za pomoć

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: