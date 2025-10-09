Sara Reljić otkrila je da ju je bivši partner, čije ime nije želela da kaže, prevario najpre sa devojkom, a zatim i sa muškarcem.
Sara je istakla da je za preljubu partnera, koji je javna ličnost, saznala sasvim slučajno.

Nesvakidašnja prevara

- Jedan moj bivši partner je slagao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom devojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario - rekla je Sara Reljić nakon čega ju je Luna Đogani upitala da li je prevario sa još jednom devojkom.

Pevačica Sara Reljić napisala je na društvenim mrežama da se zbog bolesti povlači iz javnosti. Foto: Printscreen/Youtube, Kurir/M.K., Kurir

- Kamo sreće da je sa devojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost - šokirala je pevačica.

Oporavak

Reljićeva se od ovog emotivnog udarca oporavila i sada je kaže odlično.

- Sjajno sam, a poslovno nikad bolje, hvala dragom Bogu. Izbacujem album. Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno - objasnila je pevačica.

Sara Reljić o agoniji koju je preživljavala sa bivšim dečkom
Foto: Printscreen/Instagram

Muvao je Sloba Radanović

- Zašto bih kompromitovala nečiji brak. Ja svakako nisam dala povoda ni za čim. Njegova bivša žena je vodila njemu Fejsbuk profil i onda sam ja nju pitala: "Zašto ništa nisi rekla za mene?", i ona kao: "Ma dobro rekla sam mu da se malo zeza". Bilo je davno bili smo mladi, a onda sam mogla da budem u poziciji kao Luna Đogani ali nisam. Bože me sačuvaj oženjen čovek mi piše. Sloba Radanović mi je pisao pre sedam godina - rekla je Sara Reljić.

