Tina Ivanović je na estradi više od 20 godina, kada je krenula da se bavi pevanjem, a sa svojim sad već bivšim partneromZvezdanom Anđićem izgradila je luksuznu vilu u Malom Mokrom Lugu, čija se vrednost procenjuje na oko 650.000 evra.

Kućerina od 1.800 km

Kuća ima čak 1.800 kvadratnih metara kako stambenog, tako i poslovnog prostora, i čak 20 ari placa. Ekipa emisije "Paparaco lova" usnimila je jednom prilikom iz svih uglova velelepnu kuću pevačice, ispred koje se nalazi radnja opreme za vodovod, a nije poznato da li je ona u njihovom vlasništvu.

Podsetimo, ona je u jeku pandemije odlučila da promeni određene delove nameštaja i ono što joj se ne dopada izbaci iz kuće kako bi mogla da namesti sve po svom ukusu. Tina je uspela da uštedi neki novac sa strane zajedno sa Zvezdanom, te je tada bila idealna prilika da se promeni enterijer koji su do detalja isplanirali.

Paprena cifra

Par je velelepnu kuću pre dve godine stavio u oglase, tražeći za nju 2.000.000 evra.

Pevačica je nedavno pričala o krahu braka i bivšem mužu, a kako je tada istakla on je bio najzaslužniji za njenu karijeru.

TINA IVANOVIĆ U PROGRAMU UŽIVO DALA OGLAS Živela u 2000 kvadrata, sada ima jak razlog da proda svoju vilu OTKRILA DA LI SE RAZVODI

- Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga - rekla je Tina u emisiji "Premijera vikend specijal".

- Ja u istom kraju živim, ne bih da komentarišem kome će ostati kuća - dodala je nedavno.

