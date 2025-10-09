- Ova fotografija je i nastala kada su lekari poslali Halida na sve preglede kako bi se ustanovilo zbog čega se danima oseća loše, zbog čega gubi na težini i šta se zapravo dešava. Kasnije istog dana mu je i ustanovljena teška dijagnoza kancera jetre. Halid je već i tu delovao poprilično loše i iznureno, gotovo prepolovljeno. Ipak, ni kada mu nije bilo dobro dobro, on nije skidao osmeh sa lica. Doktori, medicinske sestre i zaposleni u bolnici bili su oduševljeni što je kod njih Halid na pregledu, pa su iskoristili priliku da se slikaju sa njim za uspomenu. Nažalost, po poslednji put. Ovde su svi jako brinuli o njemu do poslednjeg trenutka. I on se borio, znao je da je teško bolestan, ali nije bio svestan da su bukvalno dani u pitanju jer su metastaze uzele maha i zahvatile celo telo. On je i pored sve svoje muke, najviše brinuo o svojoj supruzi Sejdi, samo se za nju interesovao i pitao. O sebi ništa. Takav je bio čovek - zaključio je naš sagovornik.