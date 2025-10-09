KURIR U SARAJEVU! POSLEDNJA FOTOGRAFIJA HALIDA BEŠLIĆA S LEKARIMA: Tad je saznao za neizlečivu bolest i bio gotovo prepolovljen ali NIJE SKIDAO OSMEH S LICA
Halid Bešlić preminuo je u utorak nakon kraće i teške bolesti u 72. godini života, a region i dalje oplakuje legendarnog pevača.
Ekipa Kurira koja boravi u Sarajevu došla je u posed fotografije koja je nastala u bolnici, a na kojoj se vidi Bešlić nakon snimanja magnetnom rezonancom kada je i otkriveno da boluje od teške i neizlečive bolesti, od koje je i preminuo 7. oktobra.
- Ova fotografija je i nastala kada su lekari poslali Halida na sve preglede kako bi se ustanovilo zbog čega se danima oseća loše, zbog čega gubi na težini i šta se zapravo dešava. Kasnije istog dana mu je i ustanovljena teška dijagnoza kancera jetre. Halid je već i tu delovao poprilično loše i iznureno, gotovo prepolovljeno. Ipak, ni kada mu nije bilo dobro dobro, on nije skidao osmeh sa lica. Doktori, medicinske sestre i zaposleni u bolnici bili su oduševljeni što je kod njih Halid na pregledu, pa su iskoristili priliku da se slikaju sa njim za uspomenu. Nažalost, po poslednji put. Ovde su svi jako brinuli o njemu do poslednjeg trenutka. I on se borio, znao je da je teško bolestan, ali nije bio svestan da su bukvalno dani u pitanju jer su metastaze uzele maha i zahvatile celo telo. On je i pored sve svoje muke, najviše brinuo o svojoj supruzi Sejdi, samo se za nju interesovao i pitao. O sebi ništa. Takav je bio čovek - zaključio je naš sagovornik.
Podsetimo, komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti pokopan na gradskom groblju Bare.