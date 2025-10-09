Halid Bešlić preminuo je u utorak nakon kraće i teške bolesti u 72. godini života, a region i dalje oplakuje legendarnog pevača.

Ekipa Kurira koja boravi u Sarajevu došla je u posed fotografije koja je nastala u bolnici, a na kojoj se vidi Bešlić nakon snimanja magnetnom rezonancom kada je i otkriveno da boluje od teške i neizlečive bolesti, od koje je i preminuo 7. oktobra.

- Ova fotografija je i nastala kada su lekari poslali Halida na sve preglede kako bi se ustanovilo zbog čega se danima oseća loše, zbog čega gubi na težini i šta se zapravo dešava. Kasnije istog dana mu je i ustanovljena teška dijagnoza kancera jetre. Halid je već i tu delovao poprilično loše i iznureno, gotovo prepolovljeno. Ipak, ni kada mu nije bilo dobro dobro, on nije skidao osmeh sa lica. Doktori, medicinske sestre i zaposleni u bolnici bili su oduševljeni što je kod njih Halid na pregledu, pa su iskoristili priliku da se slikaju sa njim za uspomenu. Nažalost, po poslednji put. Ovde su svi jako brinuli o njemu do poslednjeg trenutka. I on se borio, znao je da je teško bolestan, ali nije bio svestan da su bukvalno dani u pitanju jer su metastaze uzele maha i zahvatile celo telo. On je i pored sve svoje muke, najviše brinuo o svojoj supruzi Sejdi, samo se za nju interesovao i pitao. O sebi ništa. Takav je bio čovek - zaključio je naš sagovornik.

hald b.jpg
Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti pokopan na gradskom groblju Bare.

Ne propustiteStarsHALID BEŠLIĆ IZ NEMAČKE NOSIO LEK ČOVEKU KOGA NIJE POZNAVAO: Oglasio se ON i otkrio kako mu je na vrata pokucala muzička legenda
ml 6.jpg
StarsHALID BEŠLIĆ SLUČAJNO SAZNAO DA JE BOLESTAN: Odveo ženu na pregled, a onda je doktor izgovorio ove reči i krenula je LAVINA TEŠKIH DANA
ml 7.jpg
StarsHRVATSKI MEDIJI POKUŠALI DA MU SMESTE AFERU: Stopirali mu gradnju vile na Pelješcu, a evo šta im je Halid Bešlić tad poručio
beslic.jpg
StarsOVO NIKADA NIJE VIĐENO U GRADU NA MILJACKI! Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića, ovaj prizor je dokaz da ga je voleo ceo svet
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg