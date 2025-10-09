Bivši rijaliti par Sale Luks i Sara Raičević nastavili su žestoku svađu u Beloj kući u pušioni kada je i obezbeđenje moralo da reaguje.

- To jeste ružo. Da mi nisi rekla da nemam ni kučeta ni mačeta, ja ne bih - rekao je Sale.

- Nemoj dete da mi spominješ - ponavljala je Sandra.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Ti si isprozivala Terzu za dete i nikom ništa. Takva osoba ne zaslužuje dete. Nisi odgovorna majka - rekao je Sale.

- Je**m li te u usta žvalava. Ti ni nemaš dete. Imaš 50 godina u gu**ci i nemaš dete, a ja imam 24 i imam i dete i porodicu napolju - rekla je Sandra.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"JOŠ VEČERAS CENA 5 EVRA" Starleta otvorila profil na sajtu za odrasle, a sad objavila i popust!
Slađa Lazić
StarsŠOK ODLUKA VELIKOG ŠEFA! Jedan od najvećih rijaliti igrača napustio Elitu, svi u apsolutnom šoku
Svi udarili na Vanju u Eliti
Rijaliti"ČUO SAM DA JE MILICA KEMEZ IMALA DRUGOG MUŠKARCA" Borin prijatelj otkrio nepoznate detalje iz njihovog braka: Ne verujem da je to prazna priča
Bora santana i Milica Kemez
Stars"PO KREVETU SE VALJA SA JANJUŠEM" Marija Kulić otkrila detalje za koje niko nije znao!
snezana02-news1-nemanja-nikolic.jpg
Rijaliti"OVCE IDU U STADO" Stanija Dobrojević ne može da veruje šta se dešava u Eliti 8, ne prestaje da se oglašava o Asminu i Maji
stanija.png
Rijaliti"KRIJU DA SU SPAVALE SA MNOM" Bora Santana šokirao u Eliti, priznao da je bio intiman sa nekoliko cimerki - Milica Kemez za ovo nije znala
Bora Santana o razvodu od Milice Kemez