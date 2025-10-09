Bivši rijaliti par Sale Luks i Sara Raičević nastavili su žestoku svađu u Beloj kući u pušioni kada je i obezbeđenje moralo da reaguje.

- To jeste ružo. Da mi nisi rekla da nemam ni kučeta ni mačeta, ja ne bih - rekao je Sale.

- Nemoj dete da mi spominješ - ponavljala je Sandra.

- Ti si isprozivala Terzu za dete i nikom ništa. Takva osoba ne zaslužuje dete. Nisi odgovorna majka - rekao je Sale.

- Je**m li te u usta žvalava. Ti ni nemaš dete. Imaš 50 godina u gu**ci i nemaš dete, a ja imam 24 i imam i dete i porodicu napolju - rekla je Sandra.