OBEZBEĐENJE NE ZNA GDE ĆE PRE! Bukti rat bivših rijaliti partnera, najniže udaraju jedno na drugo, cimeri ne mogu da ih smire!
Bivši rijaliti par Sale Luks i Sara Raičević nastavili su žestoku svađu u Beloj kući u pušioni kada je i obezbeđenje moralo da reaguje.
- To jeste ružo. Da mi nisi rekla da nemam ni kučeta ni mačeta, ja ne bih - rekao je Sale.
- Nemoj dete da mi spominješ - ponavljala je Sandra.
- Ti si isprozivala Terzu za dete i nikom ništa. Takva osoba ne zaslužuje dete. Nisi odgovorna majka - rekao je Sale.
- Je**m li te u usta žvalava. Ti ni nemaš dete. Imaš 50 godina u gu**ci i nemaš dete, a ja imam 24 i imam i dete i porodicu napolju - rekla je Sandra.
