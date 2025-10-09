Slušaj vest

Legendarni Halid Bešlić, prerano nas je napustio u 72. godini, posle kratke i teške borbe s opakom bolešću.

Iza njega, ne ostaju samo pesme, emocije i sve ono što je pružio čitavom Balkanu, već i stvar po kojem je i sam pričao da žele da ga pamte: "Bio je dobar čovek i humanista, na delu, ne na rečima".

Postideo i kriminalce

Koliko je njegova dobrota i želja da svima pomogne, plašila i one najgore kriminalce i terala ih da se postide, dovoljno govori i priča tiktokera i opasnog momka iz Sarajeva, Mirze Hatića.

Naime, Mirza Hatić je svojevremeno otkrio kako je pokušao da reketira Halida Bešlića, ali mu nije pošlo za rukom.

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak u kojem Mirza Hatić otvoreno govori o svom pokušaju reketiranja legendarnog pevača.

Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu

- Jednom prilikom, dok sam se bavio takvim stvarima, otišao sam ispred njegovog hotela i tražio novac. Znao sam da ga ima jer je nekoliko dana ranije održao koncert - ispričao je Hatić.

Reakcija koja se pamti

Kako navodi, Bešlić u prvi mah nije ni shvatio da se radi o pokušaju reketiranja.

- Mislio je da prosim. Rekao mi je: ‘Pomoći ću ti, druže, reci koliko ti treba.’ Mene je bilo sramota i otišao sam kući, nisam mu uzeo ništa - priznaje Hatić.

Ova ispovest izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da je reč o jednoj od najneočekivanijih priča iz života poznatog sarajevskog pevača.

