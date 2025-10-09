Slušaj vest

Vest o smrti Halida Bešlića duboko je potresla region, a posebna tuga oseća se u Sarajevu gde je legendarni pevač proveo gotovo ceo svoj život. Jedno od tih mesta je i restoran gde je Halid bio redovan gost, a njihova objava na društvenim mrežama na kojoj su se oprostili od pevača rastužila je mnoge.

Iz restorana su na dan kad je objavljeno da je pevač preminuo na svom Instagram profilu podelili fotografiju Halidovog omiljenog mesta u njihovom lokalu, a na stolu su simbolično ostavljeni flaša i čaša piva, kao i naočare uz poruku: “Večeras je tvoja stolica tu. I sarajevsko je tu… Rahmet ti duši, maestro naš voljeni” - pisalo je u njihovoj poruci.

1/4 Vidi galeriju Omiljeni restoran Halida Bešlića u Sarajevu Foto: Petar Aleksić

Naša ekipa koja boravi u Sarajevu posetila je ovaj restoran, ali piva i naočara više nije bilo. Kako su nam rekli, ono je stajalo samo prvi dan u Halidovu čast.

- Halid je bio raja, rahmet mu duši. To je njegovo omiljeno mesto bilo, svaki dan je tu dolazio i sedeo sa društvom. I kad je bio teško bolestan, tu svoju naviku nije menjao. Sve do odlaska u bolnicu nije bilo dana da ne navrati. To mu je bio ćef. Uvek je pio to svoje sarajevsko. Pričao je sa nama, sa svima koji su mu prilazili. Omiljeni Sarajlija, nema šta. Znali smo da boluje i da nije dobro, ali eto… Prazno je bez našeg voljenog maestra i tek će biti - rekli su zaposleni u restoranu.