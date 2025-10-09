Slušaj vest

Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, podelila je detalj iz porodičnog doma svog muža.

Jelena je pre nekoliko dana podelila snimak iz Slobine porodične kuće u Zrenjaninu i pokazala deo njegove momačke sobe.

U pitanju su vrlo emotivni kadrovi, gde na komodi i dalje stoje njegove društvene igre, kao i kutak gde su porodične fotografije.

Soba Slobe Radanovića Foto: Printscreen Instagram

Poznato je da je Sloba veoma vezan za porodicu, a fotografije njegovih roditelja iz mladosti pogotovo je raznežio pratioce.

Na zidovima i dalje stoje Slobini posteri sa početka karijere, kada se takmičio u Pinkovim zvezdama.

Za renoviranje kuće dao 500.000 evra

Inače, Sloba sa porodicom uživa u luksuzu, a za renoviranje vile dao oko 500.000 evra. Imanje se prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.

Bazen koji poseduje hidro masažere bio je omiljeni deo ukućana, a pevač i njegova supruga često su tu provodili vreme kada uspavaju decu.

Kuća je opremljen najnovijom tehnikom i nameštajem. Domom dominiraju tople nijanse, a prostrano kupatilo od mermera odiše luksuzom.

Kurir.rs

