Bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić, pojavila se u Zvezdama Granda na iznenađenje mnogih.

Svojim učešćem bivša snajka Dragana Kojića Kebe napravila je pometnju u studiju ali i među članovima žirija.

Šok u studiju

Kada se pojavila Sofija na sceni, u samom startu niko sem Kebe nije znao ko je u pitanju, sve do komentara Dare Bubamare.

- Meni si bila odlična, ali moram da ti kažem da me jako podsećaš na Kebinu bivšu snajku, Severinu - rekla je Dara.

- Pa to sam ja, ja sam isto bivša snajka - nasmejala se Sofija, a Dara je ostala zatečena.

- Molim? - šokirano je pitala Bubamara.

- Kako, šta? - dobacio je Đorđe David.

- Ovo mi je druga snajka - nasmejao se Keba.

- Ćutiš, Kebo, ćutiš - dobacila je Snežana Đurišić.

I ranije se takmičila u Zvezdama Granda

Bivša snajka Dragana Kojića Kebe, Sofija Dacić, iznenađenje je u novoj sezoni "Zvezda Granda". Ona se nalazi među takmičarima o čijoj sudbini odlučuje stručni žiri među kojima je i njen bivši svekar.

Mnogi su se oduševili njenim glasom, kao i ponašanjem na bini, iako joj ovo nije prvi put da je stala na "Grandovu" scenu.

Kako smo već pisali, Sofija je pre devet godina učestvovala u "Nekim novim klincima", "Grandovom" takmičenju za najmlađe.

Razveli se nakon 5 meseci braka

Igor Kojić 5 meseci nakon venčanja sa izabranicom Sofijom Dacić, odlučio je da stavi tačku na brak i sporazumno se razvede od svoje sada veće bivše žene, o čemu je prvi pisao Kurir. Razlika u godinama ali i pogled na život dva su ključna razloga zbog čega se ovaj par rastao.

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u lepim danima.

