Tina Ivanović (51) sina je dobila kada je bila jako mlada, i veoma brzo ga je napustila.

Domaći mediji nedavno su posetili Svilajnac, gde je nekada živela Tina, zajedno sa tadašnjim suprugom. Sina Danijela su dobili dok je pevačica bila maloletna, a zbog neslaganja u porodičnoj kući, ostavila je porodicu, navodi izvor.

"Nije imala opciju"

- Njen svekar je imao dosta novca, i loši finansijski uslovi za život nisu bili razlog njenog odlaska, već psihičko maltretiranje koje je u toj kući doživljavala jako mlada. Nije imala drugu opciju. Zvuči surovo, ostaviti malo dete od četiri godine, ali je smatrala da sebe može da spase za njihovo bolje sutra - navodi čovek blizak porodici, koji je želeo da ostane anoniman.

- Dolazi povremeno ovde kako bi se videla sa Danijelom. Uvek sednu u neki restoran i znam da je on srećan jer sada imaju kontakt. Inicirala je na tome pre nekoliko godina, što je on prihvatio oberučke. Bivši suprug se ništa ne pita tu, jer je Danijel odrastao i samostalan - istakao je meštanin, te je dodao:

"Mlad i vredan dečko"

- Mlad je i vredan dečko, radi moleraj ovde i povremeno odlazi u inostranstvo kako bi radio na građevini. Zarađuje pristojno i vozi dobar auto. Majka kao majka uvek da nešto ispod ruke, ali ne zavisi danas ni od jednog roditelja iako živi sa ocem.

Ulica u kojoj žive je prilično tiha, i nalazi se malo izvan centra. Porodična kuća je velika, u sklopu nje je i lokal, čiji je vlasnik bio Tinin bivši svekar, a po komšiluku kruže priče da su deo kuće prodali.

Kažu meštani da su dobrostojeća porodica, ali nezgodna.

- Ne bih komentarisao njihov odnos. Moj brat je otišao u Rumuniju da radi - rekao je Danijelov stric Neša.

U lokalnim radnjama su rekli da ne poznaju Danijela dobro, te da se Tine ne sećaju jer je kao mlada otišla u Beograd, ali da čitavu priču oko njenog odlaska znaju.

- Dolazi često kod nas, nikada sam i uvek u istom društvu. Prijatan je i povučen, ne voli da se ističe. Dosta i radi, te nema previše vremena za ispijanje kafa - istakla je nasmejana devojka tada za Blic.

Za Tininog sina kažu da je jako vredan i da već dugo sam zarađuje za život. Pričaju da su se po mestu raspredale razne priče zašto je pevačica pobegla i ostavila ga, ali sve vode ka tome da je bila maltretirana, najviše psihički.

Sa sinom nije imala kontakt

Sa sinom dugo nije imala kontakt, kako kažu, dok nije porastao da sam o tome odluči.

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom! Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - pričala je Tina svojevremeno.

Tinin sin sada ima 35 godina.

