Pevačica Tijana Dapčević u srećnom je braku skoro dve decenije sa suprugom Milanom, sa kojim ima šesnaestogodišnjeg sina Vuka.

Ona je sada progovorila o vaspitanju i roditeljstvu.

– Svo troje smo u pubertetu, a ja na korak od menopauze (smeh). Dosta smo se edukovali na tu temu, a osim toga, imam 10 godina mlađu sestru pa sam s njom svojevremeno prolazila kroz njen pubertet. Imam iskustva s tim, tako da to treba samo preživeti i insistirati na tome da se prođe bez stresa. Ako neko ne može sam s time da se nosi, danas ima dosta psihologa i psihoterapeuta.

Na pitanje da li u porodici praktikuju svakodnevne razgovore sa sinom o životu i problemima u školi, odgovorila je:

– Kod nas nema "guranja pod tepih", o svemu se razgovara, insistiram na tome. To je jedna od glavnih tema otkako je Vuk krenuo u školu. Imamo sreću da je on dobar đak, dete, drug i da raste u čestitog čoveka. Bavimo se njime od najranijeg detinjstva i to tako treba raditi da ne bi bio problem kada dete uđe u pubertet. Razgovaramo sa njim, Milan i ja takođe razgovaramo i o drugim stvarima, sve se kod nas rešava razgovorom.

Na pitanje da li se njen naslednik nekada susreo sa nekim oblikom vršnjačkog nasilja, odgovorila je:

– Još kad je bio u vrtiću, Vuk je insistirao da se druži sa decom koju su ostali šikanirali i dirali. Nikada nije dozvoljavao to, ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi. Takav se rodio, prepun je empatije. Voli i želi da pomogne svakom ko je u nevolji, deci, životinjama... Bili smo na korak od udomljavanja pasa, mačaka, žaba, miševa i slično. Na sreću, nismo imali problem s vršnjačkim nasiljem usmerenom ka njemu, ali je on uvek bio u prvim redovima da stane u odbranu svakog ko je bio zlostavljan u školi. On je naučio da, ako ga neko ljuti ili nervira, da ga ignoriše. Tako je vaspitan, da to najviše boli – ignorisanje. Kad nekog ignorišeš, kao da ne postoji. Tako se snalazi, ide kroz život, naravno uz našu podršku - ispričala je Tijana.

