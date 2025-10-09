Karijera Halida Bešlića, pevača koji je preminuo 7. oktobra u Sarajevu u 72. godini, trajala je više od četiri decenije, a iza sebe je ostavio bogat muzički opus. Njegove pesme su postale nezaobilazan deo svakog slavlja.

Numere poput "Miljacke", "Romanije", "Prvi poljubac", "Neću, neću dijamante", "U meni jesen je", "Evo, Snježo, opet snjegova", "Vraćam se majci u Bosnu", "Sarajevo, grade moj", "I zanesen tom lepotom", "Crna ruža", "Hej zoro", "Požuri" i "Ja bez tebe ne mogu da živim" ostaju kao pesme po kojima će Halid zauvek biti upamćen.

Mladalačka ljubav prerasla u porodično prijateljstvo

Halid Bešlić je davne 1986. godine, posle hita "Neću, neću dijamante", objavio pesmu "Vraćam se majci u Bosnu“, koja se i danas rado sluša.

Pesma je posvećena Beograđanki koja u tekstu nije imenovana, ali su njegovi saradnici decenijama kasnije otkrili kako je nastao ovaj

hit i da je inspiracija bila devojčica Dragana, prenosi Bosna.info.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić peva na nebeskoj sceni Foto: Marina Lopičić, Printskrin

Naime, čuveni bosanski kompozitor i tekstopisac Nazif Gljiva, sa kojim je Halid godinama sarađivao, napisao je pesmu nakon što se

njegov sin Emir zaljubio u Beograđanku Draganu. Ova mladalačka ljubav prerasla je u porodično prijateljstvo, te je Nazif, kada bi

boravio u Beogradu, često odsedao u domu Draganinih roditelja.

Kako se navodi, Dragana je godinama živela u Sarajevu, a potom se vratila u rodni Beograd, gde je danas uspešna poslovna žena i

majka.

Inače, godinama se mislilo da je ovaj hit posvećen Suzani Mančić, ali je ipak istina sasvim nešto drugo. I sama Szana je svojevremeno rekla da su se ona i Halid upoznali nakon što je objavljena ta pesma te da nije moguće da je o njoj pevao.

"Romanija" posvećena rodnom zavičaju

Veliki Halidov hit je i pesma "Romanija". Neizostavna je na svakom slavlju, a inspiracija za pesmu bio je pevačev rodni zavičaj.

- Nisam ja napisao "Romaniju", mada mnogi misle da jesam, ali je istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o

svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav - rekao je

Halid svojevremeno za Srpskainfo i dodao:

1/10 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić, Petar Aleksić

- Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali da to ne bude nešto jeftino, tipa "selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!" A

"Romanija" je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog

narodnog duha i lirske ljubavne priče.

Sarajlije odale počast

Podsetimo, Sarajlije su se dana nakonHalidove smrti okupile u velikom broju gde su zajedno sa njegovim sinom Dinom i njegovim saradnicima i prijateljima pevali Bešlićeve hitove i tako se oprostile od njega.

Kurir/Republika