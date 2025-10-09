Slušaj vest

Verica Rakočević se javno putem Instagrama obratila planetarno popularnoj umetnici Marini Abramović.

Modna dizajnerka je objavila javno pismo na društvenim mrežama i otkrila da je imala mnoštvo predrasuda o njenoj umetnosti.

"Izvinjene Marini"

Dugo sam imala sumnju prema umetnosti Marine Abramović. Mislila sam da je to provokacija, eksperiment bez duše. A onda sam pročitala njemu knjigu - i shvatila sam. Shvatila sam koliko bola, discipline i žrtve stoje iza svake njene misli, svakog performansa.

Shvatila sam da hrabrost u umetnosti nije samo u telu, već ogoljavanju bića. Danas joj se duboko izvinjavam. Ne zato što sam pogrešila u mišljenju, već zato što sam sudila pre nego što sam razumela. Sada sam očarana snagom njene istine. I zahvalna sam što me je naučila da umetnost nije u lepoti - već u intimnosti - napisala je Verica.

Poseban dan za Vericu

Modna dizajnerka i njen 35 godine mlađi suprug, model i muzičar Veljko Kuzmančević, nedavno su proslavili 13 godina braka.

Zbog velike razlike u godinama mnogi su sumnjali u njiovu ljubav, a i dan danas javnost intrigira njihov brak. Ipak, oni su sve ove godine istrajali uprkos svim komentarima i velikoj medijskoj pažnji, a ovim povodom se Verica oglasila na svom Instagram profilu.

- Danas 13 godina braka, idemo dalje pa dokle bude - napisala je.

